Генменеджера «Миннесоты» Герина обвинили в оскорблениях. После расследования руководство решило, что он не совершал нарушения, за которое можно уволить (The Athletic)

Теги Миннесота Билл Дэйли Гэри Беттмэн Билл Герин НХЛ Хоккей

«Миннесота» провела расследование в отношении генменеджера Билла Герина.

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин оказался в центре расследования после жалобы сотрудника, который рассказал о словесных оскорблениях на рабочем месте. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на пять источников в команде и НХЛ.

Предполагаемый инцидент произошел в конце ноября и был доведен до сведения отдела кадров, который поручил провести расследование сторонней юридической фирме. Два адвоката опросили более 15 сотрудников организации.

Два источника в команде сообщили, что расследование предполагаемого инцидента с участием Герина было завершено. Результаты были представлены высшему руководству и владельцам в начале этой недели. Руководство «Уайлд» установило, что Герин не совершал нарушения, за которое его нужно было бы уволить.

Во время расследования Герин пропустил заседание руководителей клубов НХЛ и 4-матчевую выездную серию «Уайлд».

«Миннесота» отказалась обсуждать детали расследования.

«Миннесота Уайлд» серьезно относится к своему кодексу поведения. Недавно мы завершили два отдельных расследования предполагаемых нарушений этого кодекса и предприняли соответствующие шаги для решения вопросов, доведенных до нашего сведения. Клуб не будет давать дальнейших комментариев», – говорится в заявлении клуба.

Ранее «Уайлд» сообщили, что «по взаимному согласию сторон» клуб покинул помощник генменеджера Крис О’Хирн после другого расследования. Источники в команде отметили, что то, что оба расследования завершились почти одновременно, было совпадением.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что они с Гэри Беттманом были проинформированы о расследованиях и удовлетворены принятыми решениями.

Согласно источникам в команде, сотрудником, подавшим жалобу, является Эндрю Хейдт, директор клуба по командным операциям и связям с игроками.

Хейдт занимает эту должность уже 10 лет и курирует командные поездки, логистику, а также отношения с игроками и ветеранами клуба. Он не появлялся на работе последние пару дней. В клубе Хейдт взаимодействует с Герином почти ежедневно.

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4 комментария
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Что он там сказал?
осторожно скользко?
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Совсем с ума сошли. Конечно интересно что ему предъявили.
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Ответ Anti S
Что он там сказал? осторожно скользко?
«Иди сюда, м*ть тв*ю! Гав*о собачье! Я тебя сейчас…» ну и дальше по цитате )))
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