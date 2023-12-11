3 вратаря стали звездами дня в НХЛ – Густавссон с шатаутом, Куик с 25 сэйвами против «Кингс» и Пикар с 1-й победой с января 2022 года

3 вратаря стали звездами дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » , отразивший 26 из 27 бросков в матче с «Нью-Джерси» (4:1). Победа в лиге стала для него первой с января 2022 года.

Вторая звезда – вратарь « » , отразивший 25 из 26 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1). Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Кингс» впервые сыграл против бывшей команды.

Первая звезда – вратарь «Миннесоты» , сыгравший на ноль против «Сиэтла» (3:0) при 24 отраженных бросках. Шатаут стал для него вторым в сезоне.