3 вратаря стали звездами дня в НХЛ – Густавссон с шатаутом, Куик с 25 сэйвами против «Кингс» и Пикар с 1-й победой с января 2022 года
3 вратаря стали звездами дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Эдмонтона» Кэлвин Пикар, отразивший 26 из 27 бросков в матче с «Нью-Джерси» (4:1). Победа в лиге стала для него первой с января 2022 года.
Вторая звезда – вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, отразивший 25 из 26 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1). Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Кингс» впервые сыграл против бывшей команды.
Первая звезда – вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, сыгравший на ноль против «Сиэтла» (3:0) при 24 отраженных бросках. Шатаут стал для него вторым в сезоне.
https://www.sports.ru/hockey/1115685922-brossua-s-42-sejvami-protiv-karoliny-vasilevskij-i-ingrem-s-shatautami.html