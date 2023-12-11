3 вратаря стали звездами дня в НХЛ – Густавссон с шатаутом, Куик с 25 сэйвами против «Кингс» и Пикар с 1-й победой с января 2022 года

Теги рейтинги Рейнджерс Миннесота Эдмонтон НХЛ Джонатан Куик Кэлвин Пикар Филип Густавссон Хоккей

3 вратаря стали звездами дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Эдмонтона» Кэлвин Пикар, отразивший 26 из 27 бросков в матче с «Нью-Джерси» (4:1). Победа в лиге стала для него первой с января 2022 года. 

Вторая звезда – вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, отразивший 25 из 26 бросков в матче с «Лос-Анджелесом» (4:1). Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Кингс» впервые сыграл против бывшей команды. 

Первая звезда – вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, сыгравший на ноль против «Сиэтла» (3:0) при 24 отраженных бросках. Шатаут стал для него вторым в сезоне. 

4 комментария
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Господа-статистики, когда в нхл последний раз были звездами дня только вратари?
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Ответ Александр Бабуев
Господа-статистики, когда в нхл последний раз были звездами дня только вратари?
Игровой день 4 декабря

https://www.sports.ru/hockey/1115685922-brossua-s-42-sejvami-protiv-karoliny-vasilevskij-i-ingrem-s-shatautami.html
+1
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и сарос,как бы, охранял не кукурузу..
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Ответ Александр Балабанов
Игровой день 4 декабря https://www.sports.ru/hockey/1115685922-brossua-s-42-sejvami-protiv-karoliny-vasilevskij-i-ingrem-s-shatautami.html
Давненько…
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