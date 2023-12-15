Стэмкос с 1-м покером в карьере, Томас с 2+1 и Демко с 3-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Сент-Луис Ванкувер НХЛ Стивен Стэмкос Тэтчер Демко Роберт Томас Хоккей

Стивен Стэмкос, Роберт Томас и Тэтчер Демко – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко, сделавший шатаут в матче с «Флоридой» (4:0) при 36 отраженных бросках. Он делит лидерство в сезоне по матчам на ноль с Тристаном Джерри из «Питтсбурга» (у обоих по 3). 

Вторая звезда – форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Оттавой» (4:2). «Блюзмены» одержали победу в первой игре после отставки Крэйга Беруби. 

Первая звезда – капитан «Тампы» Стивен Стэмкос с покером в ворота «Эдмонтона» (7:4). Он впервые в карьере в лиге забросил 4 шайбы за матч

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