Стэмкос с 1-м покером в карьере, Томас с 2+1 и Демко с 3-м шатаутом в сезоне – звезды дня в НХЛ

Стивен Стэмкос, Роберт Томас и Тэтчер Демко – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » , сделавший шатаут в матче с «Флоридой» (4:0) при 36 отраженных бросках. Он делит лидерство в сезоне по матчам на ноль с Тристаном Джерри из «Питтсбурга» (у обоих по 3).

Вторая звезда – форвард « » , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Оттавой» (4:2). «Блюзмены» одержали победу в первой игре после отставки Крэйга Беруби.

Первая звезда – капитан « » Стивен Стэмкос с покером в ворота «Эдмонтона» (7:4). Он впервые в карьере в лиге забросил 4 шайбы за матч.