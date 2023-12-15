Кучеров набрал 50 очков в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. В топ-4 – Миллер (43), Маккиннон (41) и Макдэвид (40)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Джей Ти Миллер Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров набрал 50 очков в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Россиянин достиг этой отметки первым в сезоне, набрав 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4). 

В активе Кучерова 20 шайб и 30 результативных передач в 30 играх. 

На втором месте остается форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (43 очка в 30 играх, 15+28, сегодня – передача в матче с «Флоридой»). 

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (41 очко в 29 играх, 12+29).

На четвертое поднялся капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (40 очков в 25 играх, 11+29, сегодня – продлил результативную серию до 11 игр с 7+20 на отрезке за счет 1+1 с «Тампой»). 

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7 комментариев
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Мак сейчас стабильно 2+ за игру кладёт. так что виртуально ничья. От остальных оторвался
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МММ в погоне за Кучеровым
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Никита молодец - отличный у тебя в сезоне бомбардирский график !
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
27 очков за 11 игр у Мака. Сомнений нет, что догонит. Так что считай второе место у Кучерова, увы
+4
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Никита никакой интриги не оставляет)
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Куч догнал Буре по очкам за все время (по 779 у обоих). Следующий Яшин (781).
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Макдэвид только включился, думаю тут не какой гонки и не будет
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