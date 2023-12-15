Кучеров набрал 50 очков в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. В топ-4 – Миллер (43), Маккиннон (41) и Макдэвид (40)
Никита Кучеров набрал 50 очков в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.
Россиянин достиг этой отметки первым в сезоне, набрав 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:4).
В активе Кучерова 20 шайб и 30 результативных передач в 30 играх.
На втором месте остается форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер (43 очка в 30 играх, 15+28, сегодня – передача в матче с «Флоридой»).
На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (41 очко в 29 играх, 12+29).
На четвертое поднялся капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (40 очков в 25 играх, 11+29, сегодня – продлил результативную серию до 11 игр с 7+20 на отрезке за счет 1+1 с «Тампой»).