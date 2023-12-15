Кучеров набрал 50 очков в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров. В топ-4 – Миллер (43), Маккиннон (41) и Макдэвид (40)

Никита Кучеров набрал 50 очков в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Россиянин достиг этой отметки первым в сезоне, набрав 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата с « » (7:4).

В активе 20 шайб и 30 результативных передач в 30 играх.

На втором месте остается форвард « » (43 очка в 30 играх, 15+28, сегодня – передача в матче с «Флоридой»).

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (41 очко в 29 играх, 12+29).

На четвертое поднялся капитан «Эдмонтона» (40 очков в 25 играх, 11+29, сегодня – продлил результативную серию до 11 игр с 7+20 на отрезке за счет 1+1 с «Тампой»).