Замдиректора «Северстали»: «Все выступили за увеличение лимита. Пять иностранцев – достаточное количество для КХЛ»

Заместитель директора «Северстали» высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

– Спонсоры « » готовы к увеличению бюджета клуба после повышения пола зарплат?

– Думаю, да. Проблем с этим никогда не было. Руководители компании всегда идут на это. Команда в КХЛ была и будет.

– Есть предпосылки к росту бюджета для больших маневров по селекции?

– Конечно, в таком случае маневренность будет.

Но многое зависит от рынка игроков и легионеров. Если их количество изменят на следующий сезон, то вариантов будет больше.

– Это возможно?

– Да, этот вопрос обсуждался. Он будет прорабатываться лигой с Минспорта.

– Я так понимаю, все клубы проголосовали за возвращение прежнего лимита?

– Пока официального голосования не было, но все выступили за увеличение лимита. Пять иностранцев – достаточное количество для , – сказал заместитель директора по спортивной работе «Северстали» Александр Крюков.