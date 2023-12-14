Замдиректора «Северстали»: «Все выступили за увеличение лимита. Пять иностранцев – достаточное количество для КХЛ»
Заместитель директора «Северстали» высказался о лимите на легионеров в КХЛ.
– Спонсоры «Северстали» готовы к увеличению бюджета клуба после повышения пола зарплат?
– Думаю, да. Проблем с этим никогда не было. Руководители компании всегда идут на это. Команда в КХЛ была и будет.
– Есть предпосылки к росту бюджета для больших маневров по селекции?
– Конечно, в таком случае маневренность будет.
Но многое зависит от рынка игроков и легионеров. Если их количество изменят на следующий сезон, то вариантов будет больше.
– Это возможно?
– Да, этот вопрос обсуждался. Он будет прорабатываться лигой с Минспорта.
– Я так понимаю, все клубы проголосовали за возвращение прежнего лимита?
– Пока официального голосования не было, но все выступили за увеличение лимита. Пять иностранцев – достаточное количество для КХЛ, – сказал заместитель директора по спортивной работе «Северстали» Александр Крюков.