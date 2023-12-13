Зайцев отправил шайбу в свои ворота, пытаясь перехватить передачу Драйзайтля в игре с «Эдмонтоном»

Никита Зайцев отправил шайбу в свои ворота в матче с «Эдмонтоном».

Эпизод произошел во втором периоде матча между « » и «Ойлерс» (1:4) в регулярном чемпионате .

Защитник «Блэкхокс» попытался перехватить передачу и срезал шайбу в ворота .

Сегодня Зайцев (18:43, 1:43 – в большинстве, «минус 1») отметился 5 блоками, 1 силовым приемом и 2 перехватами. Также получил малый штраф.