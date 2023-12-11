Владислав Третьяк: «Спорт объединяет людей. Когда наша команда выступает на ЧМ и Олимпиадах – болеет вся страна!»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Владислав Третьяк заявил, что спорт объединяет людей.

Президент ФХР открыл премьеру четырехсерийного документального сериала «Российский хоккей. Сила внутри».

«Спорт объединяет людей. Можно любить хоккей, можно его не любить.

Но когда наша команда выступает на чемпионатах мира, и, особенно, на зимних Олимпиадах – болеет вся страна!

Хоккеисты это знают и стараются всегда побеждать и показывать красивую игру.

Я очень надеюсь, что эта лента вам понравится. Она рассказывает о наших победах и о наших поражениях. Без них этих триумфов, как раз и не бывает», – сказал Владислав Третьяк.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За всю страну не говори популист! Большинству населения нашей страны, нет дела ни до хоккея, ни до футбола, ни до других видов спорта. Более 20 миллионов человек находятся за чертой бедности и думают как прокормить себя и свою семью, инфляция идет дикими темпами, десяток яйц стоит 130-160 рублей, а ты тут нам про хоккей задвигаешь!
+5
0
+5
«Спорт объединяет людей. Можно любить хоккей, можно его не любить.
Но когда наша команда выступает на чемпионатах мира, и, особенно, на зимних Олимпиадах – болеет вся страна!
------------
большая часть страны все равно не особо в курсе, даже если в составе сборной будут только энхловцы. кстати, по этой же причине - стране эта сборная будет мало интересна, ибо игроки живут и работают не в России и у них мало общего с простым тружеником.
+1
0
+1
Старый маразматик, опять бред несёт.
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да молодец Третьяк все правильно сказал , болеет вся страна когда команда России выступает на ЧМ или олимпийских играх , сейчас вся страна переживает за сво за новыми территориями и ждёт в будущем году полную капитуляцию Украины .
+1
-1
0
Не хочу огорчать Владислава, страна не болеет, она в основной массе работает и гораздо больше пользы, самому сходить на ближайший стадион,или парк и пройтись по возможности, вместо тупого боления у телевизора
0
0
0
Понимаю, что речи начальство должно говорить красивые, правильные. Но не "перегибать" же через все края. Что значит - вся страна? Там Элла на выборах всех голосующих толком и полностью подсчитать не может. А Третьяк всех подсчитал! Сказал бы более простое : "большинство хоккейных" болельщиков". Такое и к правде ближе, и к конкретным людям. Или для него "вся страна" - это он сам и его знакомые??? А все остальные не интересны. Их и в численность включать не нужно.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий