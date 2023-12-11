Владислав Третьяк: «Спорт объединяет людей. Когда наша команда выступает на ЧМ и Олимпиадах – болеет вся страна!»

Владислав Третьяк заявил, что спорт объединяет людей.

Президент ФХР открыл премьеру четырехсерийного документального сериала «Российский хоккей. Сила внутри».

«Спорт объединяет людей. Можно любить хоккей, можно его не любить.

Но когда наша команда выступает на чемпионатах мира, и, особенно, на зимних Олимпиадах – болеет вся страна!

Хоккеисты это знают и стараются всегда побеждать и показывать красивую игру.

Я очень надеюсь, что эта лента вам понравится. Она рассказывает о наших победах и о наших поражениях. Без них этих триумфов, как раз и не бывает», – сказал .