Ротенберг про любимый финт: «Клюшка-конек-клюшка, улитки, финт Боброва. Я сам играл в лакросс, баскетбол и футбол, оттуда все финты»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о любимом финте в хоккее.

– Какой финт был любимым в детстве?

– Клюшка-конек-клюшка, все, что связано с такими неординарными действиями. Улитки, финт Боброва. Потом дальше появились инновационные финты.

Это же все из лакросса пришло – замечательный вид спорта. Я сам играл в него. Очень жесткий вид спорта, навык силовой борьбы развивается. Как раз эти все финты из лакросса.

Я сам играл в лакросс, баскетбол и футбол, занимался разными видами спорта, оттуда все эти финты.

Когда человек пробует разные виды спорта, это дает свои плоды. Детям всем рекомендую заниматься разными видами спорта как можно больше, что бы гармонично развиваться.

Не только на льду кататься, это, конечно, очень важно. Я сам 6-7 часов проводил на льду. У меня была школа, потом лед. Жил практически на катке.

Но в то же время я играл в другие виды спорта: футбол летом, баскетбол, уличный баскетбол, играли с ребятами профессионалами, бейсбол, лакросс – все виды спорта, – передает слова главного тренера СКА Романа Ротенберга корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

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