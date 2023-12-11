Ротенберг про любимый финт: «Клюшка-конек-клюшка, улитки, финт Боброва. Я сам играл в лакросс, баскетбол и футбол, оттуда все финты»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о любимом финте в хоккее.

– Какой финт был любимым в детстве?

– Клюшка-конек-клюшка, все, что связано с такими неординарными действиями. Улитки, финт Боброва. Потом дальше появились инновационные финты. 

Это же все из лакросса пришло – замечательный вид спорта. Я сам играл в него. Очень жесткий вид спорта, навык силовой борьбы развивается. Как раз эти все финты из лакросса.

Я сам играл в лакросс, баскетбол и футбол, занимался разными видами спорта, оттуда все эти финты.

Когда человек пробует разные виды спорта, это дает свои плоды. Детям всем рекомендую заниматься разными видами спорта как можно больше, что бы гармонично развиваться.

Не только на льду кататься, это, конечно, очень важно. Я сам 6-7 часов проводил на льду. У меня была школа, потом лед. Жил практически на катке.

Но в то же время я играл в другие виды спорта: футбол летом, баскетбол, уличный баскетбол, играли с ребятами профессионалами, бейсбол, лакросс – все виды спорта, – передает слова главного тренера СКА Романа Ротенберга корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

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11 комментариев
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Короче, хоккей это еще не всё😂 ждите его на баскетболе, а потом и Семака подвинет)
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Стритбаскет, бейсбол, лакросс - казачок то засланный!?
Или засранный. В голове.
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вчера смотрел какой-то видос на Ютубе короткий, где арестович во всех видах войск служил и ему противопоставляли Бадюка,который везде в спорте змс или мсмк. вот надо добавить в это видео третьего таланта) и лакросс,и баскет, и футбол,про хоккей вообще молчу)) п**деть не мешки ворочить
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Звучит как угроза. Похоже беда приближается: походу Ромка собирается одновременно стать тренером всех этих сборных((
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Что то по катанию не могу сказать , что человек 7 часов в день на льду проводил )))
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С такими понтами, т.е. финтами, Ротен должен сам выходить на лёд, причём в каждом звене.
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улитки, фунт Бобра, устрицы ... ой это не оттуда
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К нам в Локо, родственничек и место приготовит.
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" Во заливает" ! 😁
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Уникальный персонаж! Все может! - Василий Иванович, а ты армией командовать могёшь?
- Могу.
- А фронтом?
- Могу, Петька, могу.
- А всеми вооружёнными силами Республики?
- Малость подучиться, смогу и вооружёнными силами.
- Ну, а... в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь?
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РомкаСуперФинт
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