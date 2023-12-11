Ротенберг про лакросс: «Даже свет выключали на улице, я продолжал отрабатывать финты. Как в сериале «Слово пацана», бросишь не туда, выбегает какой-нибудь мужик»
Роман Ротенберг рассказал об отработке броска в стиле лакросс.
Именно таким образом – в стиле лакросс – главный тренер СКА забросил шайбу в ворота Василия Кошечкина в прощальном матче бывшего нападающего петербургского клуба Евгения Кетова.
– Как долго тренировали лакросс-гол?
– Все игровые навыки тренируются всю жизнь. Я когда был маленьким мальчиком, я проводил по 6-7 часов на льду.
Даже свет выключали на улице, я продолжал отрабатывать разные финты. Мне просто очень нравилось, я получал огромное удовольствие от финтов, от бросков.
Всякие ситуации бывали. Как в сериале «Слово пацана», бывает бросишь не туда на улице, шайба не туда залетит за забор, выбегает какой-нибудь мужик.
Ну слава богу ни в кого не попал, приходилось бы снимать коньки и быстро бегать, – передает слова главного тренера СКА Романа Ротенберга корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.
Ротенберг забил Кошечкину гол в стиле лакросс в прощальном матче Кетова
Скоро будет рассказывать как играл в Лондоне самодельной шайбой и на асфальте.
Тогда вдруг случится внезапный и множественный балет и всё прекратится )
Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве;
(Даниил 8:23)
и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых,
(Даниил 8:24)