Ротенберг про лакросс: «Даже свет выключали на улице, я продолжал отрабатывать финты. Как в сериале «Слово пацана», бросишь не туда, выбегает какой-нибудь мужик»

Роман Ротенберг рассказал об отработке броска в стиле лакросс.

Именно таким образом – в стиле лакросс – главный тренер СКА забросил шайбу в ворота Василия Кошечкина в прощальном матче бывшего нападающего петербургского клуба Евгения Кетова.

– Как долго тренировали лакросс-гол?

– Все игровые навыки тренируются всю жизнь. Я когда был маленьким мальчиком, я проводил по 6-7 часов на льду.

Даже свет выключали на улице, я продолжал отрабатывать разные финты. Мне просто очень нравилось, я получал огромное удовольствие от финтов, от бросков.

Всякие ситуации бывали. Как в сериале «Слово пацана», бывает бросишь не туда на улице, шайба не туда залетит за забор, выбегает какой-нибудь мужик.

Ну слава богу ни в кого не попал, приходилось бы снимать коньки и быстро бегать, – передает слова главного тренера СКА Романа Ротенберга корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

Ротенберг забил Кошечкину гол в стиле лакросс в прощальном матче Кетова