Ротенберг про лакросс: «Даже свет выключали на улице, я продолжал отрабатывать финты. Как в сериале «Слово пацана», бросишь не туда, выбегает какой-нибудь мужик»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал об отработке броска в стиле лакросс.

Именно таким образом – в стиле лакросс – главный тренер СКА забросил шайбу в ворота Василия Кошечкина в прощальном матче бывшего нападающего петербургского клуба Евгения Кетова.

– Как долго тренировали лакросс-гол?

– Все игровые навыки тренируются всю жизнь. Я когда был маленьким мальчиком, я проводил по 6-7 часов на льду.

Даже свет выключали на улице, я продолжал отрабатывать разные финты. Мне просто очень нравилось, я получал огромное удовольствие от финтов, от бросков.

Всякие ситуации бывали. Как в сериале «Слово пацана», бывает бросишь не туда на улице, шайба не туда залетит за забор, выбегает какой-нибудь мужик.

Ну слава богу ни в кого не попал, приходилось бы снимать коньки и быстро бегать, – передает слова главного тренера СКА Романа Ротенберга корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

Ротенберг забил Кошечкину гол в стиле лакросс в прощальном матче Кетова

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чушпан
+124
-4
+120
03 набирайте. Это уже клиника. Ещё и сериал этот приплел. Хотя, как раз по уровню развития Ромы
+49
-2
+47
Хосподи. он и тут уже?? в слове пацана??? что называется на каждой свадьбе невеста. на каждых похоронах покойник
+41
-2
+39
Повторюсь с другой новости, практически уверен, что Ротенберг готовит сюрприз и планирует выйти на лед, как играющий тренер в матче КХЛ, явно к этому идет
+35
0
+35
«...и выбегает какой-нибудь мужик. А у нас соседи, представьте, с одной стороны Путин, с другой — Ковальчук. Страшно все-таки».
+29
0
+29
Ответ Cruel Snake
Чушпан
Чушпанолакросс)
+17
-2
+15
Господи, одна кринжатина звучит из его уст. Как с ним вообще другие общаются?
+14
-1
+13
Господи, за что караешь?
+12
0
+12
Без конца фонтанирующий Рот.
Скоро будет рассказывать как играл в Лондоне самодельной шайбой и на асфальте.
+10
0
+10
Я просто Ору ! Мир хоккея потерял звезду мирового уровня! Бггг .
+12
-2
+10
Ну да, там , где он "тренировался", дома дорогие. Да и мужики прибегали и вещали на непонятном языке, то-ли финский, то-ли английский.
+9
0
+9
Чучело огородное.
+6
0
+6
Ответ Вадим Абдуллин
Дотренировался до лакросса в дальний угол
Бггг. Да еще кому .. самому Васе Кошечкину!
+6
-1
+5
Ответ Cruel Snake
Чушпан
отшит от пацанов ещё при получении гражданства Финляндии
+5
0
+5
Как здорово, что есть трудолюбивые люди, которые всего добились сами.
+6
-1
+5
Ответ стрёмный сайт
Господи, за что караешь?
Может Владимира Ильича всё же стоит захоронить )
Тогда вдруг случится внезапный и множественный балет и всё прекратится )
+5
-1
+4
Выбигает какой-нибудь мужик... и огребает от папиных охранников.
+3
0
+3
Дотренировался до лакросса в дальний угол
+4
-1
+3
Ах, Ромка, шпана уличная!
+3
0
+3
Этот человек способствует тому, что люди начинают более яростно топить против ска. Он когда-нибудь поймёт что он не тренер, от слова совсем?
+3
0
+3
Ответ Anton Sobolev
Ну хоть понятно станет, к чему всё это
Я думаю это его цель, «его путь» как он говорит 😂
+2
0
+2
Ответ Боб91
Повторюсь с другой новости, практически уверен, что Ротенберг готовит сюрприз и планирует выйти на лед, как играющий тренер в матче КХЛ, явно к этому идет
Ну хоть понятно станет, к чему всё это
+2
0
+2
Медведев вообще с нулевого угла между ног Аликину засадил. Тоже покажите.
+3
-1
+2
Ждём Романа Борисовича в первой пятерке СКА - не ниже . Будет лакроссы класть, как горячие пирожки.
+3
-1
+2
Когда я был маленьким мальчиком, и у меня тоже была бабушка.........
+1
0
+1
Самый кринжовый чувак в России.
+1
-1
0
Это какой то....позор
0
0
0
Андрюша передавай привет Валюше!
0
0
0
Вот так и " высасывают из пальца " великую жизнь замечательного Ромахи для энциклопедии. ОН играл! И фантазии станут явью.

Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве;
(Даниил 8:23)

и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых,
(Даниил 8:24)
0
0
0
Ну каков чушпан, просто чушпанище!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий