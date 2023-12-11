Ташуев про Овечкина: «Радует, что наш хоккеист в списке сильнейших в мире. Звезда, он и в Африке звезда!»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин НХЛ Сергей Ташуев Факел Хоккей

Сергей Ташуев высказался про Александра Овечкина.

В 25 играх нынешнего сезона НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 16 (5+11) очков.

«Я за матчами Овечкина не слежу, но вообще знаю, что он бьет рекорды – вот набрал недавно 1500 очков в НХЛ.

Сейчас он переживает период голевой засухи, но будем надеяться, что это продлится недолго.

Радует, что наш хоккеист в списке сильнейших в мире. Звезда, он и в Африке звезда!» – сказал главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.

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2 комментария
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Э нет, в Африке-это к сборной России по футболу. Я так то лучше в НХЛ еще поиграю - сказал Овечкин))
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Едет с ярмарки уже
Как ни крути
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