Ташуев про Овечкина: «Радует, что наш хоккеист в списке сильнейших в мире. Звезда, он и в Африке звезда!»
Сергей Ташуев высказался про Александра Овечкина.
В 25 играх нынешнего сезона НХЛ на счету капитана «Вашингтона» 16 (5+11) очков.
«Я за матчами Овечкина не слежу, но вообще знаю, что он бьет рекорды – вот набрал недавно 1500 очков в НХЛ.
Сейчас он переживает период голевой засухи, но будем надеяться, что это продлится недолго.
Радует, что наш хоккеист в списке сильнейших в мире. Звезда, он и в Африке звезда!» – сказал главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.
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