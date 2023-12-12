Гудбрэнсон получил 1 матч дисквалификации за агрессию против Казинса. Из его зарплаты удержат 20,8 тысячи долларов

Теги дисквалификации Флорида Коламбус НХЛ Эрик Гудбрэнсон Ник Казинс Хоккей

Эрик Гудбрэнсон получил 1 матч дисквалификации за агрессию против Ника Казинса.

Защитник «Коламбуса» наказан за свое поведение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:5).

На 1-й минуте третьего периода форвард «Пантерс» Ник Казинс толкнул Гудбрэнсона в борт. Игрок некоторое время не поднимался со льда, но потом попытался устроить стычку, которую довольно быстро разняли лайнсмены.

Судьи сначала выписали Казинсу 5-минутный штраф, но затем назначили 2-минутный, что вызвало гнев игрока «Блю Джекетс».

На 7-й минуте третьего периода Гудбрэнсон повалил Казинса на лед и нанес ему несколько ударов. Эрик был удален до конца игры, в общей сложности он набрал 29 минут штрафа. «Флорида» получила редкое 7-минутное большинство.

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Гудбрэнсона вычтут 20,8 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам. 

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По факту, во всей этой ситуации виноваты судьи.

Дали бы 5 минут Казинсу за нарушение + 2 минуты Гудбрэнсону за грубость и дело не дошло бы до самосуда
+1
0
+1
так, с флоридой же не будет больше игр в сезоне? жаль
0
0
0
Казинс ему чуть шею не сломал, а получил только 2 минуты. Отморозок какой-то. Зачем надо было в спину так влетать?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий