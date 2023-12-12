Гудбрэнсон получил 1 матч дисквалификации за агрессию против Казинса. Из его зарплаты удержат 20,8 тысячи долларов
Эрик Гудбрэнсон получил 1 матч дисквалификации за агрессию против Ника Казинса.
Защитник «Коламбуса» наказан за свое поведение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:5).
На 1-й минуте третьего периода форвард «Пантерс» Ник Казинс толкнул Гудбрэнсона в борт. Игрок некоторое время не поднимался со льда, но потом попытался устроить стычку, которую довольно быстро разняли лайнсмены.
Судьи сначала выписали Казинсу 5-минутный штраф, но затем назначили 2-минутный, что вызвало гнев игрока «Блю Джекетс».
На 7-й минуте третьего периода Гудбрэнсон повалил Казинса на лед и нанес ему несколько ударов. Эрик был удален до конца игры, в общей сложности он набрал 29 минут штрафа. «Флорида» получила редкое 7-минутное большинство.
Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Гудбрэнсона вычтут 20,8 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.
Дали бы 5 минут Казинсу за нарушение + 2 минуты Гудбрэнсону за грубость и дело не дошло бы до самосуда