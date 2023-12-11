Карбери об игре Овечкина: «У снайперов бывают взлеты и падения. Но в последнее время я немного беспокоюсь. Моменты начали иссякать»

Спенсер Карбери высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

Карбери беспокоит то, как снизилось число голевых моментов форварда в последние недели.

«Я не был [обеспокоен] в начале сезона. Но я бы сказал, что в последнее время немного беспокоюсь.

В начале года мне казалось, что у него было много шансов, так что это нормально, верно? У снайперов бывают взлеты и падения, но если у тебя появляются шансы, в конце концов они начнут реализовываться.

В последнее время они начали иссякать, не считая моментов после вбрасываний, и, очевидно, я не учитываю игру в неравных составах. Вот что беспокоит», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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