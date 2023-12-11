Карбери об игре Овечкина: «У снайперов бывают взлеты и падения. Но в последнее время я немного беспокоюсь. Моменты начали иссякать»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался об игре Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

Карбери беспокоит то, как снизилось число голевых моментов форварда в последние недели.

«Я не был [обеспокоен] в начале сезона. Но я бы сказал, что в последнее время немного беспокоюсь.

В начале года мне казалось, что у него было много шансов, так что это нормально, верно? У снайперов бывают взлеты и падения, но если у тебя появляются шансы, в конце концов они начнут реализовываться.

В последнее время они начали иссякать, не считая моментов после вбрасываний, и, очевидно, я не учитываю игру в неравных составах. Вот что беспокоит», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

В 25 матчах текущего сезона на счету Александра Овечкина 16 (5+11) очков

Так выглядит грусть: Овечкин повторил личный антирекорд – 10 матчей подряд без голов

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кажется, они начали о чем-то догадываться.
+28
-1
+27
Ответ Stormbringer
А я, если честно, охренел, насколько быстро в комментах перешли от поддержки и подсчетов шайб Ови к тотальному хейту. Мне кажется, своей карьерой он заслужил, чтобы с дерьмом его начали мешать чуть позже, чем через 10-15 матчей)
Это как-бы разные люди. Те, кто его поддерживал, так и поддерживают в большинстве своем, те, кто недолюбливают, и раньше им не восхищались.
+27
0
+27
А я, если честно, охренел, насколько быстро в комментах перешли от поддержки и подсчетов шайб Ови к тотальному хейту. Мне кажется, своей карьерой он заслужил, чтобы с дерьмом его начали мешать чуть позже, чем через 10-15 матчей)
+30
-16
+14
Звонок.
+15
-1
+14
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ кашкаКа
Чисто по игре, кто смотрит матчи Вашиков, можете сказать, что происходит? Овечкин физически встал и закончился порох, все как прежде, но не идет и всё, партнеры может сдулись, тренер может всех заколебал мудрыми схемами или просто кардинально перевернул игру?
редко враги вратарей снимают
даже если и снимают то бобика бывают не выпускают на лёд как бы он калитку не грыз
+8
-2
+6
Ответ Melnikov1968
Возможно, что Овечкина беспокоит какая-то травма или ещё существуют какие-либо причины, помимо хоккейных. Отсюда эмоциональное состояние не самое лучшее. Будем надеяться, что он переживёт этот спад.
Он забил на предсезонную подготовку и постарел, как итог бензин кончился.
+7
-1
+6
Ответ Андрей Еремушкин
И это говорит тренер, который должен мотивировать....
собственно, он этим и занимается
+2
0
+2
Ответ Stormbringer
А я, если честно, охренел, насколько быстро в комментах перешли от поддержки и подсчетов шайб Ови к тотальному хейту. Мне кажется, своей карьерой он заслужил, чтобы с дерьмом его начали мешать чуть позже, чем через 10-15 матчей)
Людей которые хотят чтобы у человека были неудачи гораздо больше чем людей которые радуются успехам этого человека.
+2
0
+2
Всем хейтерам Саня еще покажет где раки зимуют.
+2
0
+2
Чисто по игре, кто смотрит матчи Вашиков, можете сказать, что происходит? Овечкин физически встал и закончился порох, все как прежде, но не идет и всё, партнеры может сдулись, тренер может всех заколебал мудрыми схемами или просто кардинально перевернул игру?
+2
0
+2
Время игровое надо снижать, 15-16 минут - достаточно. Это будет эффективнее. Да и в большинстве все две минуты его держать смысла нет.
+2
0
+2
Ответ Stormbringer
А я, если честно, охренел, насколько быстро в комментах перешли от поддержки и подсчетов шайб Ови к тотальному хейту. Мне кажется, своей карьерой он заслужил, чтобы с дерьмом его начали мешать чуть позже, чем через 10-15 матчей)
Просто сейчас голоса хейтеров громче тех, кто его поддерживает
+1
0
+1
Ответ кашкаКа
Чисто по игре, кто смотрит матчи Вашиков, можете сказать, что происходит? Овечкин физически встал и закончился порох, все как прежде, но не идет и всё, партнеры может сдулись, тренер может всех заколебал мудрыми схемами или просто кардинально перевернул игру?
Вол именно , что когда нападающий созидает бросает , но вары тащит твои броски , здесь можно сказать ,что да просто не идет , но это не тот случай , здесь реально пустота и с физухой проблемы , к сожалению тело стареет горазд раньше разума и тело надо все таки готовить , ну или на худой конец как то перестраивать свою игру
+1
0
+1
Ответ hockeyrussia
Такими темпами у скоро него появится дополнение в должности - "бывший ГТ..."
Ты не буди вулкан остывший,
Уже не мой, а просто бывший
0
0
0
Мне кажется ему пару раз подряд забить, хоть как-нибудь, возможно дальше на кураже раззабивается, по увереннее будет. Все-таки на него эта засуха тоже давит.
0
0
0
Не до хоккея Александру , у него как создателя и лидера ,,Putin team" все мысли о 17 марте 2024 года ..
Судьбоносных выборах Владимира Владимировича , интрига закручена до предела , сколько % он наберет
89 или 96
+4
-4
0
Ответ Stormbringer
А я, если честно, охренел, насколько быстро в комментах перешли от поддержки и подсчетов шайб Ови к тотальному хейту. Мне кажется, своей карьерой он заслужил, чтобы с дерьмом его начали мешать чуть позже, чем через 10-15 матчей)
У нас так, как говорится от любви до ненависти - один шаг. И во всем так, с начала в рот заглядывают, а потом как бы и не знают вовсе
+1
-1
0
Ответ Насонов Дмитрий
Это как-бы разные люди. Те, кто его поддерживал, так и поддерживают в большинстве своем, те, кто недолюбливают, и раньше им не восхищались.
Все верно. Просто сейчас эти люди повылазили и активно стали комментировать, у них появился повод.
0
0
0
Ответ vizaslayer
Он забил на предсезонную подготовку и постарел, как итог бензин кончился.
Это, что лежит на поверхности. Нюансов мы не знаем.
0
0
0
Ответ Melnikov1968
Возможно, что Овечкина беспокоит какая-то травма или ещё существуют какие-либо причины, помимо хоккейных. Отсюда эмоциональное состояние не самое лучшее. Будем надеяться, что он переживёт этот спад.
может просто ему поменьше уделять внимание основанной им же PutinTeam и состредоточиться на игре❓🤔
0
0
0
Возможно, что Овечкина беспокоит какая-то травма или ещё существуют какие-либо причины, помимо хоккейных. Отсюда эмоциональное состояние не самое лучшее. Будем надеяться, что он переживёт этот спад.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий