Гудбрэнсону предстоит слушание по поводу агрессии против Казинса. Защитник «Коламбуса» повалил соперника на лед и нанес несколько ударов, отомстив за толчок в борт

Теги судьи драки Флорида Коламбус НХЛ Эрик Гудбрэнсон Ник Казинс Хоккей

Эрику Гудбрэнсону предстоит слушание по поводу агрессии против Ника Казинса.

Защитник «Коламбуса» может быть дисквалифицирован из-за своего поведения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:5). 

На 1-й минуте третьего периода форвард «Пантерс» Ник Казинс толкнул Гудбрэнсона в борт. Игрок некоторое время не поднимался со льда, но потом попытался устроить стычку, которую довольно быстро разняли лайнсмены.

Судьи сначала выписали Казинсу 5-минутный штраф, но затем назначили 2-минутный, что вызвало гнев игрока «Блю Джекетс». 

На 7-й минуте третьего периода Гудбрэнсон повалил Казинса на лед и нанес ему несколько ударов. Эрик был удален до конца игры, в общей сложности он набрал 29 минут штрафа. «Флорида» получила редкое 7-минутное большинство. 

В активе игрока 10 (2+8) очков в 27 играх в этом сезоне при полезности «минус 11». 

4 комментария
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После матча в студии правильно говорили, что этим 2-хминутным только разозлили Гудбрэнсона, нарушение Казинса вполне тянуло на мэйджор.

Ну а дальше забрало упало, можно понять. Два-три матча дадут наверно.
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> Судьи сначала выписали Казинсу 5-минутный штраф, но затем назначили 2-минутный, что вызвало гнев игрока «Блю Джекетс».

сильно прытко потому что подскочил драться.
хотя всё равно странный эпизод. зато ему за мстю и (5+20)+2 и еще дисквалификация светит, лол.

как по мне Казинс еще мало выхватил
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Судьи реально начудили
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