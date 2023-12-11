Гудбрэнсону предстоит слушание по поводу агрессии против Казинса. Защитник «Коламбуса» повалил соперника на лед и нанес несколько ударов, отомстив за толчок в борт
Эрику Гудбрэнсону предстоит слушание по поводу агрессии против Ника Казинса.
Защитник «Коламбуса» может быть дисквалифицирован из-за своего поведения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:5).
На 1-й минуте третьего периода форвард «Пантерс» Ник Казинс толкнул Гудбрэнсона в борт. Игрок некоторое время не поднимался со льда, но потом попытался устроить стычку, которую довольно быстро разняли лайнсмены.
Судьи сначала выписали Казинсу 5-минутный штраф, но затем назначили 2-минутный, что вызвало гнев игрока «Блю Джекетс».
На 7-й минуте третьего периода Гудбрэнсон повалил Казинса на лед и нанес ему несколько ударов. Эрик был удален до конца игры, в общей сложности он набрал 29 минут штрафа. «Флорида» получила редкое 7-минутное большинство.
В активе игрока 10 (2+8) очков в 27 играх в этом сезоне при полезности «минус 11».
Ну а дальше забрало упало, можно понять. Два-три матча дадут наверно.
сильно прытко потому что подскочил драться.
хотя всё равно странный эпизод. зато ему за мстю и (5+20)+2 и еще дисквалификация светит, лол.
как по мне Казинс еще мало выхватил