Куик отразил 25 из 26 бросков «Лос-Анджелеса» и одержал 6-ю победу подряд. Он впервые сыграл против бывшей команды

Теги Рейнджерс Лос-Анджелес НХЛ Джонатан Куик Хоккей

Джонатан Куик отразил 25 из 26 бросков «Кингс» и одержал 6-ю победу подряд.

«Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

37-летний вратарь впервые сыграл против бывшей команды, в которой провел большую часть карьеры в лиге. 

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «королей» сегодня был признан первой звездой встречи. 

В его активе 8 побед в 10 матчах сезона при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,20. 

1 комментарий
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Пока вырисовывается весьма толковое подписание за 825 тысяч бакинских. Особенно учитывая что за достижения рейнджеры должны будут ему выплатить всего 100 тысяч сверху.
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