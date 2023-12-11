Куик отразил 25 из 26 бросков «Лос-Анджелеса» и одержал 6-ю победу подряд. Он впервые сыграл против бывшей команды

Джонатан Куик отразил 25 из 26 бросков «Кингс» и одержал 6-ю победу подряд.

« » обыграли « » (4:1) в регулярном чемпионате .

37-летний вратарь впервые сыграл против бывшей команды, в которой провел большую часть карьеры в лиге.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «королей» сегодня был признан первой звездой встречи.

В его активе 8 побед в 10 матчах сезона при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,20.