Куик отразил 25 из 26 бросков «Лос-Анджелеса» и одержал 6-ю победу подряд. Он впервые сыграл против бывшей команды
Джонатан Куик отразил 25 из 26 бросков «Кингс» и одержал 6-ю победу подряд.
«Рейнджерс» обыграли «Лос-Анджелес» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
37-летний вратарь впервые сыграл против бывшей команды, в которой провел большую часть карьеры в лиге.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «королей» сегодня был признан первой звездой встречи.
В его активе 8 побед в 10 матчах сезона при 92,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,20.