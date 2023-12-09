Гусев в пивном шлеме и надписью «В Питере – пить!» поучаствовал в конкурсе на Матче звезд КХЛ

Теги СКА фото КХЛ Матч звезд КХЛ Никита Гусев Динамо ахахаха алкоголь и спорт Хоккей

Никита Гусев показал пивной шлем на Матче звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге состоялось мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

Нападающий «Динамо» принял участие в конкурсе капитанов сборных дивизионов – Никита Гусев представлял команду дивизиона Тарасова.

Появившись на льду, хоккеист снял шапку, после чего ему надели шлем с двумя банками и надписью «В Питере – пить!» с цитированием лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Тем самым Гусев обыграл ситуацию с расторжением соглашения со СКА по итогам прошедшего сезона.

Нападающий пропустил несколько матчей серии финала Западной конференции против ЦСКА, как сообщалось, из-за зависимости, которая «имеет отношение к употреблению пива».

Фото: khl.ru

Фото: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой

7 комментариев
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Самоирония это топчик , так держать 👏🏻
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Красавчик. Уверенно с пивком вернулся в Питер. Интересно видел ли Йозе?)
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Трольнул 100 победного
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Ромчик,тебя вертят и смеются уже в открытую.
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Гусев подружился с известным мудаком. Спасибо за новость.
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