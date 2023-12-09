Гусев в пивном шлеме и надписью «В Питере – пить!» поучаствовал в конкурсе на Матче звезд КХЛ
Никита Гусев показал пивной шлем на Матче звезд КХЛ.
В Санкт-Петербурге состоялось мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.
Нападающий «Динамо» принял участие в конкурсе капитанов сборных дивизионов – Никита Гусев представлял команду дивизиона Тарасова.
Появившись на льду, хоккеист снял шапку, после чего ему надели шлем с двумя банками и надписью «В Питере – пить!» с цитированием лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
Тем самым Гусев обыграл ситуацию с расторжением соглашения со СКА по итогам прошедшего сезона.
Нападающий пропустил несколько матчей серии финала Западной конференции против ЦСКА, как сообщалось, из-за зависимости, которая «имеет отношение к употреблению пива».
Фото: khl.ru