Гусев в пивном шлеме и надписью «В Питере – пить!» поучаствовал в конкурсе на Матче звезд КХЛ

Никита Гусев показал пивной шлем на Матче звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге состоялось мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд .

Нападающий « » принял участие в конкурсе капитанов сборных дивизионов – представлял команду дивизиона Тарасова.

Появившись на льду, хоккеист снял шапку, после чего ему надели шлем с двумя банками и надписью «В Питере – пить!» с цитированием лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Тем самым Гусев обыграл ситуацию с расторжением соглашения со СКА по итогам прошедшего сезона.

Нападающий пропустил несколько матчей серии финала Западной конференции против ЦСКА, как сообщалось, из-за зависимости, которая «имеет отношение к употреблению пива».

Фото: khl.ru

Фото: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой