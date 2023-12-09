Форвард «Вашингтона» Оши сыграет против «Рейнджерс» после пропуска шести матчей. Игрока вывели из списка травмированных
Ти Джей Оши выведен из списка травмированных «Вашингтона».
Нападающий примет участие в матче «Кэпиталс» против «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.
Ти Джей Оши ранее пропустил предыдущие шесть игр команды из-за повреждения верхней части тела.
Форвард набрал 2 (1+1) очка в 17 матчах регулярного чемпионата.
«Вашингтон» также перевел нападающего Хендрикса Лапьера в АХЛ, который отметился 3 (1+2) баллами в 11 играх в НХЛ в текущем чемпионате.