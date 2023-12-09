Форвард «Вашингтона» Оши сыграет против «Рейнджерс» после пропуска шести матчей. Игрока вывели из списка травмированных

Ти Джей Оши выведен из списка травмированных «Вашингтона».

Нападающий примет участие в матче «Кэпиталс» против « » в регулярном чемпионате НХЛ.

ранее пропустил предыдущие шесть игр команды из-за повреждения верхней части тела.

Форвард набрал 2 (1+1) очка в 17 матчах регулярного чемпионата.

« » также перевел нападающего в АХЛ, который отметился 3 (1+2) баллами в 11 играх в в текущем чемпионате.