Форвард «Вашингтона» Оши сыграет против «Рейнджерс» после пропуска шести матчей. Игрока вывели из списка травмированных

Теги Рейнджерс Вашингтон НХЛ Ти Джей Оши Хендрикс Лапьер Хоккей

Ти Джей Оши выведен из списка травмированных «Вашингтона».

Нападающий примет участие в матче «Кэпиталс» против «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Ти Джей Оши ранее пропустил предыдущие шесть игр команды из-за повреждения верхней части тела.

Форвард набрал 2 (1+1) очка в 17 матчах регулярного чемпионата.

«Вашингтон» также перевел нападающего Хендрикса Лапьера в АХЛ, который отметился 3 (1+2) баллами в 11 играх в НХЛ в текущем чемпионате.

3 комментария
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Сыграет и опять на больничный ... ))
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Александр Овечкин, ну да, отличные парни Бэкстрем и Оши, а в 18-ом еще и хоккеисты отличные. Но ведь как-то надо разделять эти две вещи. Зачем Вы их проталкивали в нынешнюю команду? Вас там одного за глаза, которые бы не смотрели на Вашу игру...
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от такого Оши мало пользы. Как-то резко сдали и Оши и Кузя и Бэкстрем и даже Ови с Карлсоном. Владельцу и руководителям клуба не позавидуешь
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