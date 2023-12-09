Фантилли набрал 3+2 в трех последних матчах за «Коламбус». Он идет на 2-м месте по очкам среди новичков – 16 в 29 играх

Адам Фантилли набрал 3+2 в 3 последних матчах за «Коламбус».

Сегодня 19-летний форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (5:2).

На счету канадца стало 16 (8+8) очков в 29 играх сезона. В трех последних матчах 3-й номер драфта-2023 отметился 5 (3+2) баллами.

Нападающий идет на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков, уступая только из « » (21 балл в 25 играх, 11+10).

Третье место делят защитник « » (15 очков в 24 играх, 4+11) и форвард «Миннесоты» Марко Росси (15 очков в 25 играх, 8+7).