Рябыкин о прошлом сезоне с 2 отставками: «Почему он должен выбивать из колеи? Это тренерская жизнь. Сделал выводы и пошел дальше»

Дмитрий Рябыкин рассказал о своей адаптации к роли главного тренера «Витязя».

– Вы уже почти два месяца работаете с « », улучшили баланс побед и поражений, изменилась игра команды. Вы сами довольны таким стартом?

– Мне нравится наша тенденция, но не могу сказать, что я всем доволен. Есть моменты, которые нам все-таки надо улучшать.

– Сколько вам времени потребовалось, чтобы вникнуть во все процессы нового клуба?

– Наверное, еще до сих пор привыкаю. Где-то можно было бы улучшить оборону, но у нас сейчас такой возможности нет.

– Вообще, вам не страшно было браться за этот проект? «Витязь» выглядел депрессивно на старте сезона, а вы – молодой тренер, которому нужны репутационные успехи.

– Нет, не было никаких опасений. Я знал, на что я шел, и был уверен, что это мой шанс и им надо пользоваться.

– А вы ставили себе цель вернуться к работе уже в этом сезоне?

– Хотелось, конечно. Чем дольше ты отсутствуешь, тем быстрее тебя забывают.

– Выходит, прошлый сезон [с двумя отставками из « » и « »] вас не выбил из колеи?

– Нет. Я проанализировал все, сделал выводы и пошел дальше. А почему он должен выбивать? Это жизнь, это тренерская жизнь, ничего такого сверхъестественного не произошло.

– Сыграла роль и локация «Витязя»? У вас ведь семья живет в Москве.

– Это одна из причин. Плюс Балашиха – знакомый город, знакомая арена, – сказал .