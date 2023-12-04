Дмитрий Рябыкин: «Любая система работает, если ее выполнять. В хоккее много систем, они все рабочие. У «Витязя» нет столько мастерства, сколько у «Ак Барса», «Авангарда», СКА»

Дмитрий Рябыкин рассказал о системе игры «Витязя».

– Вы не скрываете, что опираетесь на наработки Боба Хартли. Столпы этой системы – агрессивность и интенсивность?

– Да, мы хотим быть трудовой, рабочей командой.

Давайте говорить честно – у нас нет столько мастерства, сколько у «Ак Барса», «Авангарда», СКА. Нам нужно за счет желания, работоспособности, агрессии добиваться результата.

– Значит, эта система работает даже без наличия в составе звездных игроков?

– Понимаете, любая система работает, если ее выполнять. В хоккее много систем, и они все рабочие. Просто кому-то нравится один стиль, кому-то – другой.

– Вы стараетесь учить игроков?

– Мы этим и занимаемся.

У нас много молодых ребят, тот же Александр Дарьин играет в ведущем звене по 20 с лишним минут за матч, есть Иван Савчик, Владислав Цицюра. Если брать средний возраст – «Витязь» очень молодая команда.

– С Хартли поддерживаете связь сейчас?

– Конечно. Мы постоянно общаемся, разговариваем, – сказал главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.