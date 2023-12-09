«Айлендерс» выменяли Бортуццо у «Сент-Луиса» на выбор в седьмом раунде драфта. Роберт играл в «Блюз» с сезона-2014/15

Теги переходы Айлендерс Сент-Луис НХЛ Роберт Бортуццо Хоккей

Роберт Бортуццо перешел в «Айлендерс» из «Сент-Луис».

«Айлендерс» получили 34-летнего защитника в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.

Соглашение Роберта Бортуццо с кэпхитом 950 тысяч долларов рассчитано до завершения нынешнего сезона.

Хоккеист провел четыре матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Бортуццо выступал в составе «Сент-Луиса» с сезона-2014/15. В 2019 году вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

7 комментариев
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Ответ ivan555navi
А менять игрока за выбор на драфте это не дурно пахнущая схема в НХЛ, как тут докапываются до "схем" в КХЛ?
Меняешь игрока на потенциального игрока, что не так? Лучше на деньги?
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Ответ ivan555navi
Пусть ничего не меняют, а играют тем, что есть. А всё остальное объявить "дурно пахнущими схемами".
ты бредишь што ля???
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Фигасе, теперь выходит что самый долгоиграющий в Луисе - Парайич.
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