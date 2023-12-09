«Айлендерс» выменяли Бортуццо у «Сент-Луиса» на выбор в седьмом раунде драфта. Роберт играл в «Блюз» с сезона-2014/15
Роберт Бортуццо перешел в «Айлендерс» из «Сент-Луис».
«Айлендерс» получили 34-летнего защитника в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.
Соглашение Роберта Бортуццо с кэпхитом 950 тысяч долларов рассчитано до завершения нынешнего сезона.
Хоккеист провел четыре матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
Бортуццо выступал в составе «Сент-Луиса» с сезона-2014/15. В 2019 году вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.