2 млн рублей – зарплата Вовченко в «Металлурге». Клуб дал деньги для выплаты компенсации игроку – СКА сделал так же с Серебряковым

Теги Металлург Мг Северсталь СКА КХЛ Никита Серебряков Адмирал Даниил Вовченко Хоккей

Два миллиона рублей – оклад Даниила Вовченко в «Металлурге».

Нападающий перешел в уральский клуб после того, как расторг соглашение с «Северсталью».

«Оказывается, приобретая нападающего Даниила Вовченко у «Северстали», менеджмент «Металлурга» использовал ту же самую схему, что и СКА при обмене Никиты Серебрякова из «Адмирала».

Клуб перечисляет определенную сумму, прежняя команда расторгает с игроком контракт, выплачивает полагающиеся ему деньги, а тот подписывается в новую команду на минимальную зарплату до конца сезона.

Серебряков, как известно, получит два миллиона, Вовченко – тоже два», – написал журналист Михаил Зислис.

7 комментариев
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И почему представитрли клубов в борьбе с "позором" всей лиги желают не искоренить, а всего лишь ограничить число переподписаний?
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Теперь понятна схема с Серебряковым . Чтобы СКА вписался в потолок , Адмирал выплатил игроку 100 % отступных. А по регламенту при обоюдном согласии игрока и клуба сумма компенсации договорная но не более 50%. Вот такая дурно пахнущая схема .
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Эту лавочку тоже нужно прикрывать.
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Сколько позорных схем напридумывали, м-да. А потом будут свистеть про честную конкуренцию и лучший чемпионат
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Александр Митраков,
позорный твой комментарий.
Есть закон. Он нарушен? Нет.
Такие как ты не привыкли жить по закону вот и ноете тут.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Machine Head
Теперь понятна схема с Серебряковым . Чтобы СКА вписался в потолок , Адмирал выплатил игроку 100 % отступных. А по регламенту при обоюдном согласии игрока и клуба сумма компенсации договорная но не более 50%. Вот такая дурно пахнущая схема .
"при обоюдном согласии игрока и клуба"
И в чём тут дурно пахнущая схема, если обоюдное согласие?
Тебе надо не на спорте сидеть, а на Авито и на все совершенные там сделки кричать, что это дурно пахнущие схемы.
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Ответ Hola Hola
Эту лавочку тоже нужно прикрывать.
Пиши в КХЛ, а не тут.
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