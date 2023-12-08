2 млн рублей – зарплата Вовченко в «Металлурге». Клуб дал деньги для выплаты компенсации игроку – СКА сделал так же с Серебряковым
Два миллиона рублей – оклад Даниила Вовченко в «Металлурге».
Нападающий перешел в уральский клуб после того, как расторг соглашение с «Северсталью».
«Оказывается, приобретая нападающего Даниила Вовченко у «Северстали», менеджмент «Металлурга» использовал ту же самую схему, что и СКА при обмене Никиты Серебрякова из «Адмирала».
Клуб перечисляет определенную сумму, прежняя команда расторгает с игроком контракт, выплачивает полагающиеся ему деньги, а тот подписывается в новую команду на минимальную зарплату до конца сезона.
Серебряков, как известно, получит два миллиона, Вовченко – тоже два», – написал журналист Михаил Зислис.
позорный твой комментарий.
Есть закон. Он нарушен? Нет.
Такие как ты не привыкли жить по закону вот и ноете тут.
И в чём тут дурно пахнущая схема, если обоюдное согласие?
Тебе надо не на спорте сидеть, а на Авито и на все совершенные там сделки кричать, что это дурно пахнущие схемы.