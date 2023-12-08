2 млн рублей – зарплата Вовченко в «Металлурге». Клуб дал деньги для выплаты компенсации игроку – СКА сделал так же с Серебряковым

Два миллиона рублей – оклад Даниила Вовченко в «Металлурге».

Нападающий перешел в уральский клуб после того, как расторг соглашение с «Северсталью».

«Оказывается, приобретая нападающего у « », менеджмент « » использовал ту же самую схему, что и при обмене Никиты Серебрякова из « ».

Клуб перечисляет определенную сумму, прежняя команда расторгает с игроком контракт, выплачивает полагающиеся ему деньги, а тот подписывается в новую команду на минимальную зарплату до конца сезона.

Серебряков, как известно, получит два миллиона, Вовченко – тоже два», – написал журналист Михаил Зислис.