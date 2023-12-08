КХЛ предложила игрокам получать статус НСА в 27 лет. Сейчас – в 29 лет или 28 при 250 матчах в лиге

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КХЛ намерена понизить возраст получения игроком статуса свободного агента.

Данный вопрос обсуждался на совещании руководителей клубов лиги.

На данный момент игрок может получить статус неограниченно свободного агента в 29 лет или в 28 лет при проведении 250 матчей.

«У нас была рабочая группа, где мы детально прорабатывали вопрос сдвига возраста неограниченно свободного агента с 28 до 27 лет. Мы хотим понизить возраст

Были предложения снизить возраст до 26 лет. Вопрос на доработке. Мы проведем еще одно голосование, так как голоса разделились.

Большинство поддерживает, что надо что-то менять, и мы направим свои предложения», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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