Гендиректор «Салавата»: «Легионерам раздаются паспорта – ограничения превратились в профанацию. КХЛ готова менять ситуацию, но есть площадки, где люди желают оставить все как есть»

Теги Салават Юлаев КХЛ лимит на легионеров Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

В нынешнем сезоне клубы лиги могут заявлять трех иностранных хоккеистов на матч вместо пяти в предыдущих сезонах.

– После прошлого Матча звезд вы отмечали, что обсуждения затянулись. В этот раз все прошло быстрее?

– В том году мы готовились к дискуссии по лимиту, хотя его уже приняли. Причем без ведома клубов.

Сейчас легионерам раздаются паспорта и ограничения превратились в профанацию. На этом фоне Минспорта готов к дискуссии. Это уже здорово.   

– Что еще из важного обсудили?

– Вопросы по отъезду молодежи и продлению чемпионата на две недели.

Видно, что лига готова менять ситуацию, но есть площадки, на которых некоторые люди выражают желание оставить все как есть, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

3 комментария
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В конечном счёте разум возобладает
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Ответ Claudio_ Caniggia
В конечном счёте разум возобладает
Или его отсутствие
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Ответ Dilmas
Или его отсутствие
Его отсутствие уже наломало дров
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