Гендиректор «Салавата»: «Легионерам раздаются паспорта – ограничения превратились в профанацию. КХЛ готова менять ситуацию, но есть площадки, где люди желают оставить все как есть»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался о лимите на легионеров в КХЛ.
В нынешнем сезоне клубы лиги могут заявлять трех иностранных хоккеистов на матч вместо пяти в предыдущих сезонах.
– После прошлого Матча звезд вы отмечали, что обсуждения затянулись. В этот раз все прошло быстрее?
– В том году мы готовились к дискуссии по лимиту, хотя его уже приняли. Причем без ведома клубов.
Сейчас легионерам раздаются паспорта и ограничения превратились в профанацию. На этом фоне Минспорта готов к дискуссии. Это уже здорово.
– Что еще из важного обсудили?
– Вопросы по отъезду молодежи и продлению чемпионата на две недели.
Видно, что лига готова менять ситуацию, но есть площадки, на которых некоторые люди выражают желание оставить все как есть, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.