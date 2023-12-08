Гендиректор «Салавата»: «Легионерам раздаются паспорта – ограничения превратились в профанацию. КХЛ готова менять ситуацию, но есть площадки, где люди желают оставить все как есть»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался о лимите на легионеров в КХЛ.

В нынешнем сезоне клубы лиги могут заявлять трех иностранных хоккеистов на матч вместо пяти в предыдущих сезонах.

– После прошлого Матча звезд вы отмечали, что обсуждения затянулись. В этот раз все прошло быстрее?

– В том году мы готовились к дискуссии по лимиту, хотя его уже приняли. Причем без ведома клубов.

Сейчас легионерам раздаются паспорта и ограничения превратились в профанацию. На этом фоне Минспорта готов к дискуссии. Это уже здорово.

– Что еще из важного обсудили?

– Вопросы по отъезду молодежи и продлению чемпионата на две недели.

Видно, что лига готова менять ситуацию, но есть площадки, на которых некоторые люди выражают желание оставить все как есть, – сказал генеральный директор « » .