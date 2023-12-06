Валерий Каменский: «Ковальчук – украшение лиги, легенда для российских болельщиков. «Спартак» получит большую пользу»

Теги Спартак Илья Ковальчук Валерий Каменский КХЛ Хоккей

Валерий Каменский оценил возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона.

– Только приветствую, что такой игрок, как Ковальчук, будет играть за «Спартак». Это украшение лиги, а москвичи получат большую пользу с этого подписания.

– Чего Ковальчук добавит команде, помимо опыта?

– А опыт Ковальчука – самое главное, молодежь будет учиться у него. Он и сам может забить, отдать, тем более Илья начинал в «Спартаке». Для российских болельщиков это легенда. Ковальчук знает, как выигрывать, он командный игрок с огромным опытом. Так что для «Спартака» одни плюсы, – сказал олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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1 комментарий
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КХЛ Каменский украшать ни кем не нужно , она не Новогодняя ёлка с Дедом морозом и Снегурочкой ! Есть Главтренер команды Жамнов и он то же в тренера пришёл не после просмотра по ТВ 700 хоккейных матчей ,а сам поиграл столько да и потренировал уже ,что дай Бог каждому и сам может показать и рассказать о хоккее игрокам всё ,что считает нужным !
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