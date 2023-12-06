Алексей Ковалев высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона.

– уже подписал контракт со « ». Вы сто лет знаете друг друга. О чем поговорили?

– Конкретного разговора по игре еще не было. Илья поинтересовался определенными моментами, как мы разыгрываем большинство, кто что делает в нападении. Обсудили специфику, но основной разговор будет, когда Кови уже примет участие в тренировочном процессе.

– С кем в тройке вы видите Ковальчука?

– Знаете, у нас могут быть любые варианты. Потому что у нас все четыре звена забивные. Илья спокойно сыграет в любой тройке – и с молодыми, и с ветеранами. Одно дело, когда ты имеешь полтора звена, которые делают основную работу и забивают, а остальные чисто работают в физическом стиле, таская рояль.

Но как вы видели во вторник с «Динамо», у нас от любого звена можно ждать голов. Поэтому Илья легко вольется в любую тройку. Но будем делать все постепенно. Все-таки человек долго не играл в хоккей. Уйдет немного времени на адаптацию, где-то пара матчей. Но найдем такое сочетание, чтобы партнеры помогли Ковальчуку быстрее вернуться. У нас есть много идей, с кем он будет играть.

– Но вы же согласитесь с тем, что центрфорварды , , очень разные? К кому ставить Ковальчука?

– Мы всегда пытаемся подбирать нападающих в звено, чтобы они были все разноплановыми. Например, есть у нас Саша Пашин и Егор Филин в третьей тройке. Оба могут взять и потаскать шайбу, обвести соперника. Но Саня более скоростной, а Фил может больше обыграть накоротке, предприняв нестандартный ход. Ну, а Пашин лучше убегает и бросает. То есть Ковальчук может спокойно влиться в такую тройку.

Или есть более физическое звено, с Максом Цыплаковым – он такой тяжеловес, может играть в силовом стиле, на ворота лезет. Как в американском футболе, пробить дорогу и сделать тачдаун. С ним во втором звене Локтионов – он такой работяга, может сзади сыграть грамотно. Ну, а Илья может в принципе исполнить любую роль.

– Как важно, когда ты приходишь в команду, занять правильное место в раздевалке? Ковальчук сел справа при входе, где раньше занимал шкафчик Филин.

– Да у нас без разницы, кто где сидит. Главное, что Ковальчук оказался в раздевалке «Спартака» – это уже приятно видеть.

– Николай Голдобин прямо сказал, что хочет сидеть вместе с Павлом Порядиным и Морозовым. Для него это важно.

– Обычно тренеры так и делают. Даже когда мы отправляемся в поездку, то садимся в раздевалке в зависимости от того, какие звенья мы ставим. Ребят сажаем вместе, чтобы они могли между собой общаться в перерывах.

Так что без разницы, где сел Ковальчук. Главное, что ему самому приятно вернуться в хоккейную атмосферу и быть в команде с ребятами, а не смотреть игру из ложи.

Такие же чувства и у нашего тренерского штаба. Свое мы уже отыграли. Но все равно иногда скучаешь по этой обстановке, когда ты находишься в хоккейном процессе. Ну да, теперь не играешь, а учишь. Но это тоже ценно. Но если у Ильи еще есть возможность самому играть, то надо этим пользоваться, вернувшись в хоккейную жизнь, – сказал тренер нападающих «Спартака».