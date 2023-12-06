Ковалев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Илья спокойно сыграет в любой тройке – и с молодыми, и с ветеранами. Найдем такое сочетание, чтобы партнеры помогли ему быстрее вернуться»

Теги Спартак Алексей Ковалев Илья Ковальчук КХЛ Андрей Локтионов Александр Бурмистров Николай Голдобин Матч ТВ Павел Порядин Максим Цыплаков Иван Морозов Александр Пашин Егор Филин Хоккей

Алексей Ковалев высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона.

– Илья Ковальчук уже подписал контракт со «Спартаком». Вы сто лет знаете друг друга. О чем поговорили?

– Конкретного разговора по игре еще не было. Илья поинтересовался определенными моментами, как мы разыгрываем большинство, кто что делает в нападении. Обсудили специфику, но основной разговор будет, когда Кови уже примет участие в тренировочном процессе.

– С кем в тройке вы видите Ковальчука?

– Знаете, у нас могут быть любые варианты. Потому что у нас все четыре звена забивные. Илья спокойно сыграет в любой тройке – и с молодыми, и с ветеранами. Одно дело, когда ты имеешь полтора звена, которые делают основную работу и забивают, а остальные чисто работают в физическом стиле, таская рояль.

Но как вы видели во вторник с «Динамо», у нас от любого звена можно ждать голов. Поэтому Илья легко вольется в любую тройку. Но будем делать все постепенно. Все-таки человек долго не играл в хоккей. Уйдет немного времени на адаптацию, где-то пара матчей. Но найдем такое сочетание, чтобы партнеры помогли Ковальчуку быстрее вернуться. У нас есть много идей, с кем он будет играть.

– Но вы же согласитесь с тем, что центрфорварды Иван Морозов, Александр Бурмистров, Андрей Локтионов очень разные? К кому ставить Ковальчука?

– Мы всегда пытаемся подбирать нападающих в звено, чтобы они были все разноплановыми. Например, есть у нас Саша Пашин и Егор Филин в третьей тройке. Оба могут взять и потаскать шайбу, обвести соперника. Но Саня более скоростной, а Фил может больше обыграть накоротке, предприняв нестандартный ход. Ну, а Пашин лучше убегает и бросает. То есть Ковальчук может спокойно влиться в такую тройку.

Или есть более физическое звено, с Максом Цыплаковым – он такой тяжеловес, может играть в силовом стиле, на ворота лезет. Как в американском футболе, пробить дорогу и сделать тачдаун. С ним во втором звене Локтионов – он такой работяга, может сзади сыграть грамотно. Ну, а Илья может в принципе исполнить любую роль.

– Как важно, когда ты приходишь в команду, занять правильное место в раздевалке? Ковальчук сел справа при входе, где раньше занимал шкафчик Филин.

– Да у нас без разницы, кто где сидит. Главное, что Ковальчук оказался в раздевалке «Спартака» – это уже приятно видеть.

– Николай Голдобин прямо сказал, что хочет сидеть вместе с Павлом Порядиным и Морозовым. Для него это важно.

– Обычно тренеры так и делают. Даже когда мы отправляемся в поездку, то садимся в раздевалке в зависимости от того, какие звенья мы ставим. Ребят сажаем вместе, чтобы они могли между собой общаться в перерывах.

Так что без разницы, где сел Ковальчук. Главное, что ему самому приятно вернуться в хоккейную атмосферу и быть в команде с ребятами, а не смотреть игру из ложи.

Такие же чувства и у нашего тренерского штаба. Свое мы уже отыграли. Но все равно иногда скучаешь по этой обстановке, когда ты находишься в хоккейном процессе. Ну да, теперь не играешь, а учишь. Но это тоже ценно. Но если у Ильи еще есть возможность самому играть, то надо этим пользоваться, вернувшись в хоккейную жизнь, – сказал тренер нападающих «Спартака». 

3 комментария
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Любимый номер, капитанскую повязку, любое звено, чтобы партнеры помогли Илюше быстрее вернуться. Всё остальное для команды не имеет значения...
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Когда в Авангард Боб Хартли пригласил Ковальчука все смеялись но несколько голов в плэйоф он забил , думаю и в Спартаке забьет . Ковальчук фартовый Спартак точно дойдет до финала и будет играть с Авангардом .
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