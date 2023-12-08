Овечкин в 5-й раз за карьеру не забил в 8+ матчах подряд в рамках одной регулярки НХЛ. Антирекорд – 10 игр без голов
Александр Овечкин в 5-й раз за карьеру не забил в 8 матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» остался без голов в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 Б).
В активе 38-летнего россиянина 15 (5+10) очков в 23 матчах сезона.
Ранее в рамках одной регулярки у Овечкина было 4 серии из 8 или более игр без голов.
Антирекорд был установлен в феврале и марте 2017 года (10 игр). В сезоне-2008/09 была серия из 9 игр, а в сезоне-2010/11 – из 9 и 8 игр.
Овечкин остался без голов в 8 матчах подряд. У него передача, 3 броска и 1 хит за 17:49 с «Далласом» при 4:11 в большинстве
Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й
Конечно до уровня Федорова, Дацюка, Малкина, Кучерова и Панарина не дотягивает.
Но вполне достойную карьеру провел.
Но меня поражает сколько хейтеров у одного из величайших хоккеистов в истории России. Своей феноменальной карьерой он заслужил как минимум уважение со стороны всех болельщиков.