Овечкин в 5-й раз за карьеру не забил в 8+ матчах подряд в рамках одной регулярки НХЛ. Антирекорд – 10 игр без голов

Теги рейтинги Вашингтон Даллас Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин в 5-й раз за карьеру не забил в 8 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» остался без голов в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 Б).

В активе 38-летнего россиянина 15 (5+10) очков в 23 матчах сезона.

Ранее в рамках одной регулярки у Овечкина было 4 серии из 8 или более игр без голов. 

Антирекорд был установлен в феврале и марте 2017 года (10 игр). В сезоне-2008/09 была серия из 9 игр, а в сезоне-2010/11 – из 9 и 8 игр. 

Овечкин остался без голов в 8 матчах подряд. У него передача, 3 броска и 1 хит за 17:49 с «Далласом» при 4:11 в большинстве

Овечкин набрал 1500-е очко в НХЛ. Он 16-й игрок в истории лиги с таким достижением, среди европейцев – 2-й, среди россиян – 1-й

10 комментариев
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Неплохой однобокий снайпер.
Конечно до уровня Федорова, Дацюка, Малкина, Кучерова и Панарина не дотягивает.
Но вполне достойную карьеру провел.
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Саня доберётся до рекорда быстрее чем ожидали. Но есть нюанс...
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карма, она такая!
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Я вообще не фанат Овечкина . Всегда считал Кросби и Малкина лучше, меня всегда раздражала неигровая активность Овечкина.
Но меня поражает сколько хейтеров у одного из величайших хоккеистов в истории России. Своей феноменальной карьерой он заслужил как минимум уважение со стороны всех болельщиков.
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Идет на рекорд
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Иногда поражает способность Sports.ru делать 2-3 по сути одинаковых новости из одного события)
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