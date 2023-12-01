У Овечкина 1499 очков в НХЛ за карьеру. Только 15 игроков в истории лиги набрали 1500+ – 14 канадцев и Ягр

Александр Овечкин набрал 1499-е очко в НХЛ.

Капитан « » сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:4).

В 20 играх в текущем сезоне 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1499 (827+672) баллов в 1367 играх.

Ранее в истории только 15 игроков набрали 1500+ очков. Из них 14 представляют Канаду и 1 – Чехию.

Это Уэйн Гретцки (2857 в 1487), (1921 в 1733), (1887 в 1765), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), (1723 в 915), Джо Сакик (1641 в 1378), Фил Эспозито (1598 в 1282), Рэй Бурк (1579 в 1612), Джо Торнтон (1539 в 1714), Марк Рекки (1533 в 1652), Пол Коффи (1531 в 1409) и Сидни Кросби («Питтсбург», 1527 в 1212).

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Вегаса» в гостях (3 декабря в 06:00 по московскому времени).