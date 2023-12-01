У Овечкина 1499 очков в НХЛ за карьеру. Только 15 игроков в истории лиги набрали 1500+ – 14 канадцев и Ягр

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Александр Овечкин набрал 1499-е очко в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:4). 

В 20 играх в текущем сезоне 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1499 (827+672) баллов в 1367 играх. 

Ранее в истории НХЛ только 15 игроков набрали 1500+ очков. Из них 14 представляют Канаду и 1 – Чехию. 

Это Уэйн Гретцки (2857 в 1487), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1765), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915), Джо Сакик (1641 в 1378), Фил Эспозито (1598 в 1282), Рэй Бурк (1579 в 1612), Джо Торнтон (1539 в 1714), Марк Рекки (1533 в 1652), Пол Коффи (1531 в 1409) и Сидни Кросби («Питтсбург», 1527 в 1212). 

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Вегаса» в гостях (3 декабря в 06:00 по московскому времени). 

17 комментариев
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ждем 1500 в Вегасе и желательно, чтобы оно было набрано заброшенной шайбой
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Ответ Teokrat
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А в те времена Гретцки играл один?) Или почему такая статистика, только у него?)))
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У Гретцки какая-то умопомрачительная статистика.
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Ответ Teokrat
Там полно хорошей статистики у людей
Хорошей, но не такой заоблачной как у Гретцки. Как аргумент: 2857 (Гретцки) - 1887 (Мессье, идет вторым). Итого разница: 970 очков. При этом Мессье, с учетом сыгранных матчей, фактически провел в НХЛ на сезон больше, чем УГ.
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Не большой поклонник Сашиных талантов, но называть хоккеиста с таким количеством ассистов простой пулялкой...ну, такое, как по мне.
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Ови глыба! 🤟
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Теоритически может пробиться в десятку вместе с Кросби
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Чёт у Эспозито не 1590 разве?!
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Ответ Ебздрогыч
Теоритически может пробиться в десятку вместе с Кросби
143 очка должен набрать за 2,5 года по контракту, чтобы обойти Сакика, который на 9 месте. Кросби полюбэ будет выше (если контракт продлит).
Ну а потом МакДэвид приблизится и сместит с 10 места Ови
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Ответ HockeyMan
А в те времена Гретцки играл один?) Или почему такая статистика, только у него?)))
То есть тебя не смущает,что почти все из этого списка,за исключением 3-4 хоккеистов играли +- в одно время с 80х по 00е?
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Ответ HockeyMan
А в те времена Гретцки играл один?) Или почему такая статистика, только у него?)))
там оттуда же и Рей Бурк - защитник с 1579 очками, например
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Ответ xrs5qq8x7q
Мессье идёт вторым? Точно? То есть Ягра мы не учитываем, да?
Было бы не плохо читать комментарий на который вы отвечаете. Там же явно идет речь про игравших в 80е и 90е.
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Ответ xrs5qq8x7q
Мессье идёт вторым? Точно? То есть Ягра мы не учитываем, да?
Я имел ввиду только канадцев. Если принимать в расчет и европейцев, то да, тут вы правы. В общем зачете Ягр на второй строчке.
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Ответ Пинающий Достоинства
Чёт у Эспозито не 1590 разве?!
Да, 1590.
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