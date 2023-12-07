Завершивший карьеру Раск поучаствовал в тренировке «Бостона»

Завершивший карьеру Туукка Раск принял участие в тренировке «Бостона».

Финский голкипер присоединился к команде на раскате в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Вратарь «Брюинс» Джереми Сваймен простудился, поэтому Туукка Раск поучаствовал в тренировке команды вместе с Линусом Улльмарком.

Но Раска не заявят в качестве запасного вратаря на сам матч, поскольку «Бостон» вызвал голкипера Брэндона Бусси из фарм-клуба.