Завершивший карьеру Раск поучаствовал в тренировке «Бостона»

Теги Баффало Бостон НХЛ Туукка Раск Джереми Сваймен Хоккей

Завершивший карьеру Туукка Раск принял участие в тренировке «Бостона».

Финский голкипер присоединился к команде на раскате в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Вратарь «Брюинс» Джереми Сваймен простудился, поэтому Туукка Раск поучаствовал в тренировке команды вместе с Линусом Улльмарком.

Но Раска не заявят в качестве запасного вратаря на сам матч, поскольку «Бостон» вызвал голкипера Брэндона Бусси из фарм-клуба.

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