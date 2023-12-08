19-летнему норвежцу Мюре после удара лезвием конька разрезало грудь: «Партнеры были в шоке от увиденного»

Теги травмы чемпионат Норвегии молодежная сборная Норвегии контент Хоккей

Норвежский хоккеист получил глубокий порез на груди из-за удара коньком.

19-летний игрок Йонас Нюхус Мюре получил серьезную травму после того, как ему попали коньком в грудь.

Инцидент произошел в матче чемпионата Норвегии между «Леренскугом», за который выступает Мюре, и «Сторхамаром».

Получив порез, хоккеист пытался продолжить игру, но в итоге досрочно покинул площадку и был доставлен в больницу, где было установлено, что он повредил грудную мышцу.

Предупреждение: фото пореза может носить шокирующий характер. Оно доступно по этой ссылке.

«Было много адреналина, поэтому я не чувствовал этого первые несколько минут. Но примерно через пять минут стало очень больно», – сказал Мюре.

«Сам я рану не видел, поэтому поднял свитер и спросил у партнеров, есть ли там кровь. Они были в шоке от увиденного и сразу позвали врача», – отметил игрок.

Он добавил, что все могло сложиться еще хуже, если бы удар пришелся ближе к сердцу: «Мне очень повезло».

Хоккеист не выступит в составе сборной Норвегии на МЧМ-2023.

В октябре этого года игрок английского клуба «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон трагически погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жесть, здоровья пацану.
+4
0
+4
Мне как-то наложили 26 швов, после того как мне въехали в ногу
0
0
0
Титановую иконку подкладывать надо к сердцу
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий