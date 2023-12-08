19-летнему норвежцу Мюре после удара лезвием конька разрезало грудь: «Партнеры были в шоке от увиденного»

Норвежский хоккеист получил глубокий порез на груди из-за удара коньком.

19-летний игрок Йонас Нюхус Мюре получил серьезную травму после того, как ему попали коньком в грудь.

Инцидент произошел в матче чемпионата Норвегии между «Леренскугом», за который выступает Мюре, и «Сторхамаром».

Получив порез, хоккеист пытался продолжить игру, но в итоге досрочно покинул площадку и был доставлен в больницу, где было установлено, что он повредил грудную мышцу.

Предупреждение: фото пореза может носить шокирующий характер. Оно доступно по этой ссылке.

«Было много адреналина, поэтому я не чувствовал этого первые несколько минут. Но примерно через пять минут стало очень больно», – сказал Мюре.

«Сам я рану не видел, поэтому поднял свитер и спросил у партнеров, есть ли там кровь. Они были в шоке от увиденного и сразу позвали врача», – отметил игрок.

Он добавил, что все могло сложиться еще хуже, если бы удар пришелся ближе к сердцу: «Мне очень повезло».

Хоккеист не выступит в составе сборной Норвегии на МЧМ-2023.

В октябре этого года игрок английского клуба «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон трагически погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.