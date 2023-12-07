Ротенберг о победе: «Лед – один из лучших в КХЛ, быстрый хоккей. «Трактор» старался забить, но СКА сыграл грамотно и ничего не дал создать»

Теги СКА Трактор КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поделился мыслями о победе над «Трактором».

СКА выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сильный соперник, серьезно готовились, понимали, что будет тяжелая игра. «Трактор» на ходу.

Хочу поблагодарить соперника и отметить, что на трибунах был хоккейный праздник.

Лед – один из лучших в лиге, поэтому был быстрый хоккей и обе команды старались играть с шайбой. Матч был уровня плей-офф.

Для нас это важная победа, мы вышли заряженными, но подвела реализация – это на фоне усталости. Есть что улучшить. Готовимся к следующей игре.

– Первые два периода СКА выглядел очень сильно, но в третьем периоде едва не дал «Трактору» отыграться.

– Нужно было реализовать моменты в первых двух периодах. Это и есть ответ на вопрос.

Дальше соперник добавил, так как играл дома.

«Трактор» старался забить, а мы сыграли грамотно и ничего не дали создать. Ошибки всегда бывают, будем улучшать и тренироваться.

Соперник – хорошая и мастеровитая команда, которой нужно отдать должное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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9 комментариев
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Ответ pizzatcarizza
Зачем он качество льда постоянно комментирует?
Типо разбирается
Кл ован
+4
-1
+3
Зачем он качество льда постоянно комментирует?
+2
-1
+1
Теперь после каждого матча лед хороший . Быстро все исправились после замечания величайшего тренера . А то везде был лед плохой , фильтрация воды , толщина , ла ла ла .
+1
0
+1
У него каждая игра уровня плей-офф 😀
+1
0
+1
Ответ ugmyanswer
С каких пор это чудо разбирается в качестве льда? У нас в Юности и то лучше лёд был
+на Мечеле
+2
-1
+1
Ответ Максим Столбов
Этот лёд лучший, что я пробовал. Отвечаю.
Мало пробовал, дилетант
+1
0
+1
С каких пор это чудо разбирается в качестве льда?
У нас в Юности и то лучше лёд был
+1
-1
0
Этот лёд лучший, что я пробовал. Отвечаю.
+2
-2
0
Ответ ugmyanswer
С каких пор это чудо разбирается в качестве льда? У нас в Юности и то лучше лёд был
Он считает, что «грызёт лёд»
0
0
0
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