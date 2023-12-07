Ротенберг о победе: «Лед – один из лучших в КХЛ, быстрый хоккей. «Трактор» старался забить, но СКА сыграл грамотно и ничего не дал создать»
Роман Ротенберг поделился мыслями о победе над «Трактором».
СКА выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Сильный соперник, серьезно готовились, понимали, что будет тяжелая игра. «Трактор» на ходу.
Хочу поблагодарить соперника и отметить, что на трибунах был хоккейный праздник.
Лед – один из лучших в лиге, поэтому был быстрый хоккей и обе команды старались играть с шайбой. Матч был уровня плей-офф.
Для нас это важная победа, мы вышли заряженными, но подвела реализация – это на фоне усталости. Есть что улучшить. Готовимся к следующей игре.
– Первые два периода СКА выглядел очень сильно, но в третьем периоде едва не дал «Трактору» отыграться.
– Нужно было реализовать моменты в первых двух периодах. Это и есть ответ на вопрос.
Дальше соперник добавил, так как играл дома.
«Трактор» старался забить, а мы сыграли грамотно и ничего не дали создать. Ошибки всегда бывают, будем улучшать и тренироваться.
Соперник – хорошая и мастеровитая команда, которой нужно отдать должное, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Кл ован
У нас в Юности и то лучше лёд был