Хилл – 1-й в рейтинге претендентов на «Везину» по версии The Score, Ингрэм – 2-й, Демко – 3-й. Россияне не вошли в топ-5

Теги Питтсбург Рейнджерс Бостон Ванкувер Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Игорь Шестеркин Кэм Тэлбот Тэтчер Демко Тристан Джерри Коннор Ингрэм Джейк Эттинджер Эдин Хилл Джереми Сваймен Хоккей

Эдин Хилл возглавил список претендентов на «Везина Трофи» по версии The Score.

Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Россияне не попали в топ-5 кандидатов на «Везина Трофи»-2024 на данный момент. 

1. Эдин ХиллВегас»)

2. Коннор ИнгрэмАризона»)

3. Тэтчер Демко («Ванкувер»)

4. Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес»)

5. Джереми Сваймен («Бостон») 

В список вратарей, достойных упоминания, вошли Джейк Эттинджер («Даллас»), Тристан Джерри («Питтсбург») и Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

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6 комментариев
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Кожевников спустя 2 часа:

«Налицо работа против россиян. Кто такие Хилл и Ингрэм? Все понимают - Василевский куда лучше их. НАТО не может допустить включение наших в это список.»
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+7
Хилл был абсолютно лучшим вратарём в победном для Вегаса плове и в этом году вообще вышел на какой-то невероятный уровень.Было бы счастье у Вегаса, если бы несчастье не помогло.
+4
-1
+3
Норм
+2
0
+2
Ответ Maxim Shumov
Кожевников спустя 2 часа: «Налицо работа против россиян. Кто такие Хилл и Ингрэм? Все понимают - Василевский куда лучше их. НАТО не может допустить включение наших в это список.»
Это провокация западных спецслужб 😁😁😁😁
+2
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рад за Тэлбота, думал его уже списали, но в ЛА дали шанс и он здорово тащит в 36 лет, Хилл, Сваймен и Ингрэм вчерашние бэкапы, тоже молодцы, ну и хохол в порядке, как и весь Ванкувер, все справедливо имхо
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Ингрем очень классно играет
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