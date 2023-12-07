Хилл – 1-й в рейтинге претендентов на «Везину» по версии The Score, Ингрэм – 2-й, Демко – 3-й. Россияне не вошли в топ-5

Эдин Хилл возглавил список претендентов на «Везина Трофи» по версии The Score.

Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата .

Россияне не попали в топ-5 кандидатов на «Везина Трофи»-2024 на данный момент.

1. Эдин Хилл (« »)

2. (« »)

3. («Ванкувер»)

4. Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес»)

5. Джереми Сваймен («Бостон»)

В список вратарей, достойных упоминания, вошли Джейк Эттинджер («Даллас»), Тристан Джерри («Питтсбург») и Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).