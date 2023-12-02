Демко – главный претендент на «Везину» по итогам четверти сезона НХЛ, Тэлбот – 2-й, Шестеркин получил один голос (NHL.com)
Тэтчер Демко считается фаворитом на приз «Везина Трофи».
Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Везину Трофи» – приз, который вручается лучшему вратарю в регулярном чемпионате.
16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.
По итогам четверти сезона главным претендентом считается голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Тэтчер Демко («Ванкувер») – 73 балла (10 первых мест);
2. Кэм Тэлбот («Лос-Анджелес») – 45 (3);
3. Джейк Эттинджер («Даллас») – 39 (1);
4. Эдин Хилл («Вегас») – 31 (1);
5. Джереми Сваймен («Бостон») – 25 (1);
6. Джордан Биннингтон («Сент-Луис») – 10;
7. Джон Гибсон («Анахайм») – 7;
8. Линус Улльмарк («Бостон») – 5;
9-10. Картер Харт («Филадельфия») и Тристан Джерри («Питтсбург») – оба 2;
11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 1.
Кочетков тут вышел 16 бросков 5 голов... И так у многих
Уничтожением по Тампе!