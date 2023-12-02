Демко – главный претендент на «Везину» по итогам четверти сезона НХЛ, Тэлбот – 2-й, Шестеркин получил один голос (NHL.com)

Тэтчер Демко считается фаворитом на приз «Везина Трофи».

Авторы официального сайта поделились мнением о главных претендентах на «Везину Трофи» – приз, который вручается лучшему вратарю в регулярном чемпионате.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

По итогам четверти сезона главным претендентом считается голкипер « » .

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Тэтчер Демко («Ванкувер») – 73 балла (10 первых мест);

2. (« ») – 45 (3);

3. (« ») – 39 (1);

4. (« ») – 31 (1);

5. («Бостон») – 25 (1);

6. (« ») – 10;

7. (« ») – 7;

8. Линус Улльмарк (« ») – 5;

9-10. Картер Харт («Филадельфия») и Тристан Джерри («Питтсбург») – оба 2;

11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 1.