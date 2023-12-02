Демко – главный претендент на «Везину» по итогам четверти сезона НХЛ, Тэлбот – 2-й, Шестеркин получил один голос (NHL.com)

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Тэтчер Демко считается фаворитом на приз «Везина Трофи».

Авторы официального сайта НХЛ поделились мнением о главных претендентах на «Везину Трофи» – приз, который вручается лучшему вратарю в регулярном чемпионате.

16 журналистов называли кандидатов со схемой распределения очков 5-4-3-2-1.

По итогам четверти сезона главным претендентом считается голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Тэтчер Демко («Ванкувер») – 73 балла (10 первых мест);

2. Кэм ТэлботЛос-Анджелес») – 45 (3);

3. Джейк ЭттинджерДаллас») – 39 (1);

4. Эдин ХиллВегас») – 31 (1);

5. Джереми Сваймен («Бостон») – 25 (1);

6. Джордан БиннингтонСент-Луис») – 10;

7. Джон ГибсонАнахайм») – 7;

8. Линус Улльмарк («Бостон») – 5;

9-10. Картер Харт («Филадельфия») и Тристан Джерри («Питтсбург») – оба 2;

11. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 1.

5 комментариев
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если смотреть по цифрам, то Хилл лучший среди тех кто сыграл 14+ игр в плане процента отбитых и КН. и второй по сухарям
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Вот будет фишка, если Тэлбот Везину зацепит.
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Заслуженно - Деммер реально тащит.
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Пока наши не впечатляют мягко говоря

Кочетков тут вышел 16 бросков 5 голов... И так у многих
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Ответ Hitgoe Himgob
Пока наши не впечатляют мягко говоря Кочетков тут вышел 16 бросков 5 голов... И так у многих
Даллас!
Уничтожением по Тампе!
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