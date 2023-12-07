Рэпер ST, The Hatters и Filatov & Karas выступят на Матче звезд КХЛ

Теги КХЛ Матч звезд КХЛ музыка СКА-Арена Хоккей

КХЛ представила музыкальную программу Матча звезд КХЛ.

Мероприятие пройдет 9 и 10 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

На Матче звезд КХЛ выступят ST, The Hatters и Filatov & Karas.

«Программу первого дня откроет рэп-исполнитель ST, который годом ранее стал тренером-победителем Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022 в дивизионе Боброва. В Челябинске ST также открывал уикэнд шикарным представлением всех игроков звездного уикэнда, а помогали ему тренеры других команд Slame, Анет Сай и Nazima. Позже ST выпустил отдельный хоккейный трек «Все хоккей».

В течение всего второго дня зрителей «СКА-Арены» будет ждать выступление одного из самых популярных музыкальных проектов Filatov & Karas, лидеры российских и мировых стриминговых чартов исполняет свои лучшие треки.

Завершит программу Фонбет Матча Звезд КХЛ 2023 выступление питерской группы The Hatters, которая играет в стиле джипси-фолк-рок и зарядит болельщиков на незабываемую атмосферу финального матча», – говорится в сообщении КХЛ.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Roo91
Комментарий скрыт
че не Битлз в полном составе?
+3
0
+3
Кальяный рэп нынче популярен к сожалению
+3
-1
+2
Ответ iluvatar
Кальяный рэп нынче популярен к сожалению
а кто в этом списке рэпер?)
st - это попса
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий