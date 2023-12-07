Рэпер ST, The Hatters и Filatov & Karas выступят на Матче звезд КХЛ

КХЛ представила музыкальную программу Матча звезд КХЛ.

Мероприятие пройдет 9 и 10 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

На Матче звезд КХЛ выступят ST, The Hatters и Filatov & Karas.

«Программу первого дня откроет рэп-исполнитель ST, который годом ранее стал тренером-победителем Фонбет Матча Звезд КХЛ 2022 в дивизионе Боброва. В Челябинске ST также открывал уикэнд шикарным представлением всех игроков звездного уикэнда, а помогали ему тренеры других команд Slame, Анет Сай и Nazima. Позже ST выпустил отдельный хоккейный трек «Все хоккей».

В течение всего второго дня зрителей «СКА-Арены» будет ждать выступление одного из самых популярных музыкальных проектов Filatov & Karas, лидеры российских и мировых стриминговых чартов исполняет свои лучшие треки.

Завершит программу Фонбет Матча Звезд КХЛ 2023 выступление питерской группы The Hatters, которая играет в стиле джипси-фолк-рок и зарядит болельщиков на незабываемую атмосферу финального матча», – говорится в сообщении КХЛ.