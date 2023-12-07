Экс-директор «Трактора» Баландин: «Кузнецов давно деградирует как хоккеист, он снизил к себе требования. У Жени все хи-хи, ха-ха»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Андрей Баландин считает, что Евгений Кузнецов деградирует как хоккеист.

Ранее Кузнецов был исключен из состава «Кэпиталс» на игру с «Аризоной» с целью «психологической перезагрузки».

«Я уже говорил, что Кузнецов давно деградирует как хоккеист. Спорил даже с другими людьми, которые утверждали, что Женька еще себя покажет. Да, бывает, что тренер не тот. Но Кузнецов уже состоявшийся игрок, поэтому надо не валить все на тренера, а в себе покопаться.

Дисквалификация на чемпионате мира была не просто так, он снизил к себе требования. Огонь, воду и медные трубы никто не отменял, и пройти через это очень тяжело. С возрастом надо только повышать к себе требования, не то ничего не получится.

У Жени все хи-хи, ха-ха. Шутки в жизни помогают, но все должно быть в меру. Будем надеяться, что Кузнецова куда-то обменяют, и он сможет перезагрузиться и продолжить свою карьеру. Хотя, думаю, что очень высокий уровень он уже больше не покажет», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

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8 комментариев
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Правильная критика
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всё по делу сказано. Жене нужно собраться, хотя ему не хватает мотивации! Очень слабо на старте выглядел!
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Да по Кузнецову видно, что ломаный -переломанный катается (сам говорил о проблемах со спиной и сеансах у психотерапевата, плечо травмировал еще в КХЛ). Тут уже не в мотивации дело.
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Хихи-хаха, расширенные зрачки и на хавчик пробивает
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Ответ Денис Котов
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А кот это вообще не человек?
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