Маккиннон – 4-й игрок в истории «Колорадо», сделавший 500 передач в НХЛ

Нэтан Маккиннон сделал 500-ю передачу в НХЛ.

Нападающий « » набрал 3 (1+2) очка в матче против «Анахайма» (3:2).

Теперь на его счету 793 (293+500) балла в 734 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

стал четвертым игроком в истории франшизы (с учетом «Квебека»), сделавшим 500 результативных передач.

Ранее это удалось Петеру Штястны (500 передач за 507 игр за «Квебек» в ), (551 матч за «Квебек» и «Колорадо») и (629 игр за «Квебек» и «Колорадо»).