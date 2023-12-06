Маккиннон – 4-й игрок в истории «Колорадо», сделавший 500 передач в НХЛ
Нэтан Маккиннон сделал 500-ю передачу в НХЛ.
Нападающий «Колорадо» набрал 3 (1+2) очка в матче против «Анахайма» (3:2).
Теперь на его счету 793 (293+500) балла в 734 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.
Нэтан Маккиннон стал четвертым игроком в истории франшизы (с учетом «Квебека»), сделавшим 500 результативных передач.
Ранее это удалось Петеру Штястны (500 передач за 507 игр за «Квебек» в НХЛ), Петеру Форсбергу (551 матч за «Квебек» и «Колорадо») и Джо Сакику (629 игр за «Квебек» и «Колорадо»).