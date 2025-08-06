Вячеслав Быков: «Авангард» сможет претендовать на многое, ведь школа и бюджет это позволяют. Там работает канадский тренер, который показывает неплохие результаты»

Вячеслав Быков поделился мыслями о перспективах «Авангарда».

«Авангард » всегда представлял из себя клуб с большими амбициями и традициями. Знаю, что сейчас в «Авангарде» работает канадский тренер, который показывает неплохие результаты.

Решение назначить иностранца главным тренером приняло руководство «Авангарда», и я уважаю этот выбор.

В будущем «Авангард» сможет претендовать на многое, ведь школа и бюджет позволяют ему это делать», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.