Вячеслав Быков: «Авангард» сможет претендовать на многое, ведь школа и бюджет это позволяют. Там работает канадский тренер, который показывает неплохие результаты»
Вячеслав Быков поделился мыслями о перспективах «Авангарда».
«Авангард» всегда представлял из себя клуб с большими амбициями и традициями. Знаю, что сейчас в «Авангарде» работает канадский тренер, который показывает неплохие результаты.
Решение назначить иностранца главным тренером приняло руководство «Авангарда», и я уважаю этот выбор.
В будущем «Авангард» сможет претендовать на многое, ведь школа и бюджет позволяют ему это делать», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
