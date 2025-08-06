  • Спортс
Алексей Марченко о том, что стал капитаном «Ак Барса»: «С Яшкиным это обсудили. Тренеры приняли такое решение, между нами все по-прежнему»

– Вы стали капитаном «Ак Барса», что чувствуете?

– Идет обычный тренировочный процесс, команда вернулась из отпуска в хорошей форме. Остальное увидим по контрольным играм.

– Расскажите, какой вы видите роль капитана.

– Нет никакой стратегии. Мы вместе идем к одной цели, каждый друг другу помогает, подсказывает.

– С Дмитрием Яшкиным этот момент обсудили?

– Да, обсудили. Тренеры приняли такое решение, между нами все по-прежнему.

– Выбор капитана проходил совместно с игроками или это решение тренерского штаба?

– Решение тренерского штаба.

– В мае вы получили статус свободного агента, почему решили остаться в Казани?

– Я хотел остаться здесь по итогам сезона, довольно быстро договорились. Для меня приоритетом было остаться в Казани, так как в прошлом сезоне мы не достигли высокого результата. Нужно завершить это дело, – сказал защитник казанцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ак Барса»
