Алексей Марченко о том, что стал капитаном «Ак Барса»: «С Яшкиным это обсудили. Тренеры приняли такое решение, между нами все по-прежнему»
– Вы стали капитаном «Ак Барса», что чувствуете?
– Идет обычный тренировочный процесс, команда вернулась из отпуска в хорошей форме. Остальное увидим по контрольным играм.
– Расскажите, какой вы видите роль капитана.
– Нет никакой стратегии. Мы вместе идем к одной цели, каждый друг другу помогает, подсказывает.
– С Дмитрием Яшкиным этот момент обсудили?
– Да, обсудили. Тренеры приняли такое решение, между нами все по-прежнему.
– Выбор капитана проходил совместно с игроками или это решение тренерского штаба?
– Решение тренерского штаба.
– В мае вы получили статус свободного агента, почему решили остаться в Казани?
– Я хотел остаться здесь по итогам сезона, довольно быстро договорились. Для меня приоритетом было остаться в Казани, так как в прошлом сезоне мы не достигли высокого результата. Нужно завершить это дело, – сказал защитник казанцев.