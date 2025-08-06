«Даллас» о Худобине: «Несомненная легенда нашего клуба и игры в целом. Поздравляем с завершением карьеры, Добби 💚»
«Даллас» отреагировал на то, что экс-вратарь клуба Антон Худобин завершил карьеру.
«Несомненная легенда нашего клуба и игры в целом. Поздравляем с завершением карьеры, Добби 💚», – говорится в сообщении «Старс» в соцсети.
Худобин выступал за техасцев с 2018 по 2022 годы. В 2020 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с командой в статусе основного вратаря.
Фото: соцсеть «Далласа».
Худобин будет работать в хоккее после завершения карьеры: «Я уже вступил в должность. Подпишу кое‑какие материалы, и тогда сделаю объявление»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Далласа»
