«Даллас» о Худобине: «Несомненная легенда нашего клуба и игры в целом. Поздравляем с завершением карьеры, Добби 💚»

«Даллас» отреагировал на то, что экс-вратарь клуба Антон Худобин завершил карьеру.

«Несомненная легенда нашего клуба и игры в целом. Поздравляем с завершением карьеры, Добби 💚», – говорится в сообщении «Старс» в соцсети.

Худобин выступал за техасцев с 2018 по 2022 годы. В 2020 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с командой в статусе основного вратаря.

Фото: соцсеть «Далласа ».

Худобин будет работать в хоккее после завершения карьеры: «Я уже вступил в должность. Подпишу кое‑какие материалы, и тогда сделаю объявление»