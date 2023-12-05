«Вашингтон» не реализовал 4 попытки большинства в матче с «Аризоной», пропустив 1 гол. У клуба худший показатель в сезоне – 7,8%

Теги Вашингтон Аризона Александр Овечкин НХЛ Ник Бьюгстэд Спенсер Карбери Хоккей

«Вашингтон» не забил «Аризоне» в большинстве при 4 попытках, пропустив 1 гол.

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Обе команды по 4 раза сыграли в большинстве. Игроки «Аризоны» дважды реализовали численное преимущество, игроки «Вашингтона» – ни разу. 

При этом клуб из столицы США еще и пропустил в большинстве. Ник Бьюгстэд установил окончательный счет в матче, отличившись в меньшинстве. 

Отметим, что Александр Овечкин провел на льду большую часть игрового времени «Вашингтона» в большинстве (7 минут 9 секунд). 

В этом сезоне «Кэпиталс» отличились в большинстве 5 раз после 64 попыток (7,8%). У команды худший текущий процент реализации в лиге. 

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