«Вашингтон» не реализовал 4 попытки большинства в матче с «Аризоной», пропустив 1 гол. У клуба худший показатель в сезоне – 7,8%
«Вашингтон» не забил «Аризоне» в большинстве при 4 попытках, пропустив 1 гол.
«Койотис» разгромили «Кэпиталс» (6:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обе команды по 4 раза сыграли в большинстве. Игроки «Аризоны» дважды реализовали численное преимущество, игроки «Вашингтона» – ни разу.
При этом клуб из столицы США еще и пропустил в большинстве. Ник Бьюгстэд установил окончательный счет в матче, отличившись в меньшинстве.
Отметим, что Александр Овечкин провел на льду большую часть игрового времени «Вашингтона» в большинстве (7 минут 9 секунд).
В этом сезоне «Кэпиталс» отличились в большинстве 5 раз после 64 попыток (7,8%). У команды худший текущий процент реализации в лиге.