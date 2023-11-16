Ковальчук о КХЛ: «Потолок работает. «Лада» замечательна, «Сочи» играл неплохо, пока у них один парень в СКА не перешел. Каждый матч непредсказуем»
Илья Ковальчук заявил, что в КХЛ происходят положительные вещи.
– Вы пристально сейчас следите за КХЛ? В том же «Авангарде» сейчас сногсшибательная тройка Ткачев – Спунер – Буше.
– Сейчас и потолок зарплат работает, и в лиге происходят другие положительные вещи.
Та же «Лада» замечательно играет. А ведь команда только вернулась в лигу!
Те же «Сочи» играли очень неплохо до того момента, пока не перешел у них один парень [Борна Рендулич] в питерский СКА. После этого они чуть надломились.
Ну, а так мне интересно наблюдать за КХЛ. Каждый матч непредсказуем. Тем интереснее будет плей‑офф, – сказал Илья Ковальчук.
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