Ковальчук о КХЛ: «Потолок работает. «Лада» замечательна, «Сочи» играл неплохо, пока у них один парень в СКА не перешел. Каждый матч непредсказуем»

Теги Лада СКА Илья Ковальчук КХЛ Сочи Матч ТВ потолок зарплат Хоккей

Илья Ковальчук заявил, что в КХЛ происходят положительные вещи.

– Вы пристально сейчас следите за КХЛ? В том же «Авангарде» сейчас сногсшибательная тройка Ткачев – Спунер – Буше.

– Сейчас и потолок зарплат работает, и в лиге происходят другие положительные вещи.

Та же «Лада» замечательно играет. А ведь команда только вернулась в лигу!

Те же «Сочи» играли очень неплохо до того момента, пока не перешел у них один парень [Борна Рендулич] в питерский СКА. После этого они чуть надломились.

Ну, а так мне интересно наблюдать за КХЛ. Каждый матч непредсказуем. Тем интереснее будет плей‑офф, – сказал Илья Ковальчук.

1 комментарий

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Machine Head
Пока один парень не перешел в СКА . Илюха красавчик отлично подоил ска . Аплодирую стоя ! А еще Адмирал играл пока еще один парень не перешел в ска.
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