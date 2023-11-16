Ковальчук о КХЛ: «Потолок работает. «Лада» замечательна, «Сочи» играл неплохо, пока у них один парень в СКА не перешел. Каждый матч непредсказуем»

Илья Ковальчук заявил, что в КХЛ происходят положительные вещи.

– Вы пристально сейчас следите за ? В том же «Авангарде» сейчас сногсшибательная тройка Ткачев – Спунер – Буше.

– Сейчас и потолок зарплат работает, и в лиге происходят другие положительные вещи.

Та же « » замечательно играет. А ведь команда только вернулась в лигу!

Те же « » играли очень неплохо до того момента, пока не перешел у них один парень [Борна Рендулич] в питерский СКА. После этого они чуть надломились.

Ну, а так мне интересно наблюдать за КХЛ. Каждый матч непредсказуем. Тем интереснее будет плей‑офф, – сказал .