Овечкин не забил в 7 матчах подряд в рамках одной регулярки НХЛ впервые с весны 2017 года. Его антирекорд – 10 игр без голов

Теги Вашингтон Аризона Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин не забил в 7 матчах подряд впервые с весны 2017 года.

Капитан «Вашингтона» не набрал очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (0:6).

В активе 38-летнего россиянина 14 (5+9) очков в 22 матчах сезона.

В предыдущий раз в рамках одной регулярки НХЛ Овечкин выдавал безголевую серию из 7 матчей в марте и апреле 2017 года.

В феврале и марте того же года форвард установил личный антирекорд – 10 подряд игр без голов в рамках одного сезона. 

Овечкин остался без голов в 7 матчах подряд. У него 3 броска и «минус 1» за 19:31 с «Аризоной» при 7:09 в большинстве

19 комментариев
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сразу 50 в одном матче забьет, по мнению местной фанбазы😬
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Все норм, до антирекорда ещё далеко.
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Пора топить печку?
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Саня выпустил линейку одежды со слоганом «русские машины не ломаются» и….забарахлил
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Все равно что-то залетит рано или поздно. Сезон длинный, 15-20 настреляет. Главное, чтобы без травм - в такой форме и в этом возрасте шанс сломаться намного выше, даже с его здоровьем. Дотянуть до отпуска, а там уже попытаться сбросить вес и восстановить кондиции, насколько возможно.
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Где то грустит один счетоводный Дух)))))))
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Даёшь рекорд! Ждём, надеемся, Саша. Уж это тебе по силам.
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Да ладно, это можно было предсказать. Все-таки не 28 лет уже. Но свое еще забросит в этом сезоне. Глядишь после нового года заведется машина)
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Про боксеров пишут, что старость наступает внезапно - то, что мог еще вчера, сегодня уже не по силам. Будет обидно, если это случай Саши.
Тут тревожно то, что Овечкин все же достаточно узкоспециализированный игрок. Если не будет общей мощи и броска - он не сможет переключиться на подыгрыш и мысорные голы на пятачке.
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Самое смешное, что имея около 10 в год, у него отдача как от Олега Кваши во Флориде).
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Ну вы поняли, да…
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Ответ Великий Кукурузо
сразу 50 в одном матче забьет, по мнению местной фанбазы😬
в последнем матче регулярки))
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Ответ гилберт
Шансы на побитие рекорда Уэйна 90 процентов, шансов побить за два сезона 0 процентов. Шансов побить за три сезона процентов 40. Скорее всего рекорд будет побит на четвертый сезон, но там уже такое тело кататься будет! Вся НХЛ будет плеааться и теоретически возможен сговор и бойкот Александра и стратегическое сохранение рекорда за Уэйном.
90%???
А ты не хочешь поставить денег на эти 90? 😉
Буки принимают ставки на побитие.
И кэф растет прямо на глазах.
Можно хорошо поднять баблишка, не?
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