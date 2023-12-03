Где смотреть Вашингтон – Даллас, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 8 декабря
В пятницу, 8 декабря, сыграют Вашингтон и Даллас в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Capital One Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вашингтон – Даллас
- Начало матча запланировано на 04:00 по московскому времени.