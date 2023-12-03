Где смотреть Автомобилист – СКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 5 декабря
Во вторник, 5 декабря, сыграют Автомобилист и СКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «КРК Уралец».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Автомобилист – СКА
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.