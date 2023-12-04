Задоров о запросе на обмен из «Калгари»: «У меня не было предложения о контракте»

Теги Ванкувер Калгари НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров назвал причину просьбы об обмене из «Калгари».

В ноябре российский хоккеист запросил обмен из канадского клуба. В декабре «Калгари» обменял Никиту Задорова в «Ванкувер».

«У меня не было предложения о [новом] контракте», – сказал хоккеист, когда его спросили о том, что заставило его покинуть «Флэймс».

Действующее соглашение Задорова с кэпхитом 3,75 миллиона долларов в год рассчитано до завершения нынешнего сезона, после чего хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.

1 комментарий
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Надоел уже этот звездобол, лучше бы уже начинал играть на том уровне, на котором в КА в юниорке играл, на котором потом в юниорских лигах Канады. Талант реально был. Ей богу, какой-то дурачок. Его и меняют постоянно, чтобы коллектив не разлагал, вроде мастеровитый и боевитый духом, но дурак дураком! Да и в первый сезон он же себя отлично проявил, но его меняют. Может дело не в тренерах, партнерах и командах, а в своей дурости?
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