Задоров о запросе на обмен из «Калгари»: «У меня не было предложения о контракте»
Никита Задоров назвал причину просьбы об обмене из «Калгари».
В ноябре российский хоккеист запросил обмен из канадского клуба. В декабре «Калгари» обменял Никиту Задорова в «Ванкувер».
«У меня не было предложения о [новом] контракте», – сказал хоккеист, когда его спросили о том, что заставило его покинуть «Флэймс».
Действующее соглашение Задорова с кэпхитом 3,75 миллиона долларов в год рассчитано до завершения нынешнего сезона, после чего хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.