Гребенкин заменил Джиошвили в составе «Россия 25» на Кубке Первого канала. В сборную также вызван вратарь Иванов из «Адмирала»
Никита Гребенкин и Сергей Иванов сыграют за «Россию 25» на Кубке Первого канала.
Федерация хоккея России сообщила о заменах в составах команд.
Никита Гребенкин заменит получившего травму Максима Джиошвили в сборной «России 25». Кроме того, в состав вызван вратарь Сергей Иванов («Адмирал»).
В команду «Звезды и ВХЛ» вместо нападающего Михаила Ильина («Северсталь») вызван форвард Егор Манин («Молот», ВХЛ).