Гребенкин заменил Джиошвили в составе «Россия 25» на Кубке Первого канала. В сборную также вызван вратарь Иванов из «Адмирала»

Никита Гребенкин и Сергей Иванов сыграют за «Россию 25» на Кубке Первого канала.

Федерация хоккея России сообщила о заменах в составах команд.

заменит получившего травму в сборной «России 25». Кроме того, в состав вызван вратарь (« »).

В команду «Звезды и ВХЛ» вместо нападающего Михаила Ильина (« ») вызван форвард Егор Манин («Молот», ВХЛ).