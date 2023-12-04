Гребенкин заменил Джиошвили в составе «Россия 25» на Кубке Первого канала. В сборную также вызван вратарь Иванов из «Адмирала»

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Никита Гребенкин и Сергей Иванов сыграют за «Россию 25» на Кубке Первого канала.

Федерация хоккея России сообщила о заменах в составах команд.

Никита Гребенкин заменит получившего травму Максима Джиошвили в сборной «России 25». Кроме того, в состав вызван вратарь Сергей ИвановАдмирал»).

В команду «Звезды и ВХЛ» вместо нападающего Михаила Ильина («Северсталь») вызван форвард Егор Манин («Молот», ВХЛ).

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