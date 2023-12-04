Вовченко покинул «Северсталь» – он играл в команде с 2015 года. Хоккеист написал: «Будем соперниками на льду, но в сердце моя родная команда останется навсегда!»

«Северсталь» расторгла соглашение с Даниилом Вовченко.

Череповецкий клуб сообщил о том, что хоккеист покинул « ».

выступал в составе команды с сезона-2015/16. В КХЛ он играл только за «Северсталь».

Вовченко провел 10 матчей в нынешнем сезоне и набрал 2 (0+2) очка. Ранее появилась информация, что нападающий пополнит состав «Металлурга».

«Не люблю прощаться. Такова наша жизнь. Особенно хоккейная. Рад, что мне довелось начать свой большой хоккейный путь здесь, в Череповце.

Рад, что «Северсталь» всегда окружала меня заботой и первый игровой свитер я примерил здесь. Рад, что меня поддерживали лучшие болельщики. Рад, что здесь я обрел настоящих друзей и встретил свою любовь. Спасибо ХК «Северсталь» за все теплые годы, проведенные здесь!

Поддерживайте команду! Окружайте ее заботой! Все лучшее впереди! Помните об этом. Теперь мы будем соперниками на льду, но в сердце моя родная команда останется навсегда!», – написал Даниил Вовченко.