Вовченко покинул «Северсталь» – он играл в команде с 2015 года. Хоккеист написал: «Будем соперниками на льду, но в сердце моя родная команда останется навсегда!»

Теги Северсталь переходы КХЛ Даниил Вовченко Хоккей

«Северсталь» расторгла соглашение с Даниилом Вовченко.

Череповецкий клуб сообщил о том, что хоккеист покинул «Северсталь».

Даниил Вовченко выступал в составе команды с сезона-2015/16. В КХЛ он играл только за «Северсталь».

Вовченко провел 10 матчей в нынешнем сезоне и набрал 2 (0+2) очка. Ранее появилась информация, что нападающий пополнит состав «Металлурга».

«Не люблю прощаться. Такова наша жизнь. Особенно хоккейная. Рад, что мне довелось начать свой большой хоккейный путь здесь, в Череповце.

Рад, что «Северсталь» всегда окружала меня заботой и первый игровой свитер я примерил здесь. Рад, что меня поддерживали лучшие болельщики. Рад, что здесь я обрел настоящих друзей и встретил свою любовь. Спасибо ХК «Северсталь» за все теплые годы, проведенные здесь!

Поддерживайте команду! Окружайте ее заботой! Все лучшее впереди! Помните об этом. Теперь мы будем соперниками на льду, но в сердце моя родная команда останется навсегда!», – написал Даниил Вовченко.

7 комментариев
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Ответ alklimov2018
Вовченко, наверное, символ для Северстали после Трубачева. В городе его любят. Остается надеяться, что следующим будет Козырев... уж очень жаль смотреть на мучения команды.
Без Козырева вы будете унылым Адмиралом.
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Ответ alklimov2018
Вовченко, наверное, символ для Северстали после Трубачева. В городе его любят. Остается надеяться, что следующим будет Козырев... уж очень жаль смотреть на мучения команды.
7 место на Западе, где-то сразу следом за ЦСКА - это мучения теперь такие? По забитым шайбам и реальзации большинства в топе лиги. А когда Северсталь в КХЛ была сильно выше в таблице или показывала результаты лучше?
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Ну пздц.
Вовча с самом расвцете сил наткнулся на тренера, который видимо вообще не гибкий. Тащил команду много лет, все тренеры находили как использовать сильные стороны, легенда клуба и кумир, а тут скорее Моисеева в состав ставят....
Посмотрим конечно на задумки Козырева, выбора нет.
Вовче большой удачи!
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Надеюсь у Дани все получится в ММГ и он еще покажет, что зря его «уволили» из СС
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Вовченко всё равно бы ушел в конце сезона.Причем бесплатно.Пора уже на повышение,заслужил.Так хоть и родной клуб отблагодарил .Удачи Даниил.Привет Робину и Васильичу.
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Ответ alklimov2018
Вовченко, наверное, символ для Северстали после Трубачева. В городе его любят. Остается надеяться, что следующим будет Козырев... уж очень жаль смотреть на мучения команды.
Так Козырева же на руках носили, и говорили, что не хуже Разина. Бывший помощник Ларионова. Ставит отличный хоккей.
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