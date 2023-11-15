Охотюк о «Торпедо»: «Смотрю какие-то фрагменты матчей, созваниваемся с Ларионовым. Задача – доказывать в «Сан-Хосе», пробиваться»

Никита Охотюк высказался о возможности перехода в «Торпедо».

– В права на вас до недавнего времени принадлежали «Трактору», но перешли к « ». Следите ли за этим процессом, участвовали ли как-то в нем?

– Если честно, я не знал, что права на меня обменяют. Сделали и сделали – как я уже говорил, это в хоккее нормальная ситуация.

Не скажу, что расстроился или обрадовался. Но за «Торпедо» теперь слежу, смотрю какие-то фрагменты матчей нижегородцев в интернете.

Матчи целиком не смотрю – все-таки большая разница во времени, и игр у нас много, все время расписано.

– С Игорем Ларионовым знакомы?

– По телефону общались, когда меня обменяли. С тех пор созваниваемся. А вживую еще не виделись.

– Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров недавно говорил, что, по его мнению, вероятность того, что вы окажетесь в Нижнем Новгороде, – 60-65 процентов. Что сами об этом думаете?

– Контракт с «Шаркс» у меня заканчивается в этом году.

Но, как уже говорил, стараюсь ни о чем таком не думать. Живу каждым отдельным днем, который я провожу здесь, в Сан-Хосе. Завтра будет завтра.

Задача – доказывать все здесь, пробиваться, завоевывать свое место под солнцем.

– Но переговоров с «Сан-Хосе» по новому контракту еще не было?

– Пока нет. Это не моя работа. Моя работа – играть, – сказал защитник « » .