Охотюк о «Торпедо»: «Смотрю какие-то фрагменты матчей, созваниваемся с Ларионовым. Задача – доказывать в «Сан-Хосе», пробиваться»

Теги Торпедо Сан-Хосе НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Никита Охотюк Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Охотюк высказался о возможности перехода в «Торпедо».

– В КХЛ права на вас до недавнего времени принадлежали «Трактору», но перешли к «Торпедо». Следите ли за этим процессом, участвовали ли как-то в нем?

– Если честно, я не знал, что права на меня обменяют. Сделали и сделали – как я уже говорил, это в хоккее нормальная ситуация.

Не скажу, что расстроился или обрадовался. Но за «Торпедо» теперь слежу, смотрю какие-то фрагменты матчей нижегородцев в интернете.

Матчи целиком не смотрю – все-таки большая разница во времени, и игр у нас много, все время расписано.

– С Игорем Ларионовым знакомы?

– По телефону общались, когда меня обменяли. С тех пор созваниваемся. А вживую еще не виделись.

– Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров недавно говорил, что, по его мнению, вероятность того, что вы окажетесь в Нижнем Новгороде, – 60-65 процентов. Что сами об этом думаете?

– Контракт с «Шаркс» у меня заканчивается в этом году.

Но, как уже говорил, стараюсь ни о чем таком не думать. Живу каждым отдельным днем, который я провожу здесь, в Сан-Хосе. Завтра будет завтра.

Задача – доказывать все здесь, пробиваться, завоевывать свое место под солнцем.

– Но переговоров с «Сан-Хосе» по новому контракту еще не было?

– Пока нет. Это не моя работа. Моя работа – играть, – сказал защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий