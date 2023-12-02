Никита Филатов: «Разин – один из лучших тренеров в КХЛ. На бумаге состав «Металлурга» не производит впечатление топ-клуба»

Никита Филатов назвал Андрея Разина одним из лучших тренеров КХЛ.

«Разин – один из лучших тренеров в КХЛ. Он здорово показал себя в «Северстали», где команда, состоявшая из молодых игроков, показывала качественный и смотрибельный хоккей, а также давала результат.

И сейчас, вопреки многим специалистам, говорившим, что у Разина не получится работа в топ-клубе, он доказывает обратное.

На бумаге состав «Металлурга» не производит впечатление топ-клуба. Но на деле Разин не боится доверять молодым ребятам.

Куча игроков раскрывается под его руководством: Гребенкин, Юров, Канцеров. Многие молодые пацаны при нем начинают чувствовать уверенность и играть солидно.

Поэтому «Металлург» может пошуметь в этом году. Не просто так они идут на первом месте.

Робин Пресс отлично вписался, Егор Яковлев прекрасно показывает себя в качестве лидера команды.

У «Металлурга» есть прослойка опытных игроков, есть и молодые ребята», – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.