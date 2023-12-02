Тарасенко продлил безголевую серию до 12 игр. У него 0+0 и «минус 5» в последних 4 матчах за «Оттаву»

Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до 12 игр.

Форвард «Оттавы» не набрал очков в матче регулярного чемпионата с « » (2:4).

В последних 4 играх у россиянина нет баллов за результативность при полезности «минус 5». При этом он не забивает на протяжении уже 12 матчей подряд (0+5 на отрезке).

Сегодня Тарасенко (18:46, 4:22 – в большинстве, «минус 1») 5 раз бросил в створ ворот.