Тарасенко продлил безголевую серию до 12 игр. У него 0+0 и «минус 5» в последних 4 матчах за «Оттаву»

Теги Оттава Коламбус НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко продлил безголевую серию до 12 игр.

Форвард «Оттавы» не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:4). 

В последних 4 играх у россиянина нет баллов за результативность при полезности «минус 5». При этом он не забивает на протяжении уже 12 матчей подряд (0+5 на отрезке). 

Сегодня Тарасенко (18:46, 4:22 – в большинстве, «минус 1») 5 раз бросил в створ ворот. 

26 комментариев
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18 игр-13 очков.Да,пора заканчивать 😂Вы серьезно?
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Ответ Мистер Кафель
Это думаю последний сезон в НХЛ.
ну больший контракт, чем тот , что есть сейчас, ему врятли предложат, но кому нибудь пригодится . ему 32 года, огромный опыт, профессионал.
вот у Кузнецова шансы вернуться в КХЛ огромные, а Тарас еще поиграет, причем в команде претендующей на кс.
+12
-3
+9
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угадал Тарасенко и сроком контракта и командой
+7
-2
+5
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оттава переплатила ,он там ни к селу ни к городу
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Ответ Павел Сергеевич
Алексей Яшин с этим не согласится
знал что будет такой комментарий, почитай подробнее про взаимоотношениях Яшина и Оттавы, например Яшин бастовал больше года, чтобы ему платили норм деньги, Оттава недовала Яшину играть чтобы он не набрал определенное количество баллов для бонусов..
+5
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+3
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Следующий год Володя в системе Ротенберга
+4
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В 31 год куда то к сожалению делись снайперские "патроны" у Володи !
+3
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Ответ Andrey Wolf
Володя сильно сдал за последние сезоны, к сожалению. Чёртовы травмы... Ждём в кхл на следующий сезон. Тут уже не свалить на то, что Оттава его неправильно использует, как это делал его отец не так давно. Володя сам себе клуб выбрал по сути. Мог ведь и в Харикейнс. Явно с ним что-то не так как с игроком уровня звезды нхл, к сожалению.
В Харрикейнз было бы примерно то же самое
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Ответ йозе марино
знал что будет такой комментарий, почитай подробнее про взаимоотношениях Яшина и Оттавы, например Яшин бастовал больше года, чтобы ему платили норм деньги, Оттава недовала Яшину играть чтобы он не набрал определенное количество баллов для бонусов..
Волченков там отыграл кучу лет.
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Володя сильно сдал за последние сезоны, к сожалению. Чёртовы травмы... Ждём в кхл на следующий сезон. Тут уже не свалить на то, что Оттава его неправильно использует, как это делал его отец не так давно. Володя сам себе клуб выбрал по сути. Мог ведь и в Харикейнс. Явно с ним что-то не так как с игроком уровня звезды нхл, к сожалению.
+3
-3
0
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13 очков за 18 матчей и в среднем 15 минут вполне нормальные цифры. Было б больше игрового времени , то очко за игру вполне получалось бы.
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Ответ Огюст
В 31 год куда то к сожалению делись снайперские "патроны" у Володи !
Травмы. Всё просто.
+2
-2
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Ответ йозе марино
у всех россиян всегда всё плохо в Оттаве либо хуже начинают играть либо им не дают нормально играть..
Алексей Яшин с этим не согласится
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Ответ йозе марино
знал что будет такой комментарий, почитай подробнее про взаимоотношениях Яшина и Оттавы, например Яшин бастовал больше года, чтобы ему платили норм деньги, Оттава недовала Яшину играть чтобы он не набрал определенное количество баллов для бонусов..
"Недовала" 🤦🏻‍♂️
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Ответ йозе марино
знал что будет такой комментарий, почитай подробнее про взаимоотношениях Яшина и Оттавы, например Яшин бастовал больше года, чтобы ему платили норм деньги, Оттава недовала Яшину играть чтобы он не набрал определенное количество баллов для бонусов..
а имел ввиду статистику Алексея
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Ответ ovi1000
13 очков за 18 матчей и в среднем 15 минут вполне нормальные цифры. Было б больше игрового времени , то очко за игру вполне получалось бы.
так когда Вове дают нормальное игровое время он полностью исчезает, вот и с Коламбусом ему дали 18 минут, а в итоге полный пшик
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