Дементьев о Воронкове: «Достаточно примеров, когда люди не выдерживали давления в Америке и возвращались. Причем и чехи, и словаки, и финны со шведами»

Теги Коламбус НХЛ Алексей Дементьев Дмитрий Воронков Хоккей

Алексей Дементьев высказался о проблемах с адаптацией россиян в Северной Америке.

– Уверенная игра Воронкова в «Коламбусе» стала сюрпризом? Многие говорили, что он максимум игрок четвертого звена…

– Нет. Он для меня всегда был очень полезный, нужный хоккеист, у которого есть азарт, нацеленность на ворота, катание, бросок, выбор позиции.

Может быть, не всегда им принимаются корректные решения на льду. Но, обладая опытом менеджера и тренера, смотрю на игрока с определенной точки зрения: хотел бы пригласить его в команду или нет. Так вот, Воронкова – хотел бы.

– А как с характером? До последнего времени он сомневался, что хочет выступать в НХЛ, за «Коламбус».

– К сожалению, мало людей представляют, с чем они столкнутся, переезжая в Северную Америку. Я это прекрасно знаю и готовлю своих клиентов к тем перипетиям и проблемам, которые их ждут. Обучаю, предостерегаю от каких-то шагов.

– И что для российских игроков оказывается самым сложным?

– Все. Переезд в Северную Америку на длительное проживание – это не туристическая поездка, где приехал в гостиницу, съездил в магазин, что-то купил, сел в самолет и вернулся назад.

Сталкиваешься с огромной массой проблем, в которых очень сложно разобраться – от получения водительских прав до оплаты счетов. То, что является обычным для североамериканцев, для нас – холодный душ.

– И не все его могут выдержать?

– Конечно. Случаи не единичные. Обычно это просто закрытая информация, а в случае с Воронковым вышло наружу. Поверьте, достаточно примеров, когда люди не выдерживали давления и возвращались обратно. Причем и чехи, и словаки, и даже финны со шведами. Не говоря уж про россиян.

И все они говорили: мол, не могут там жить, все претит, не нравится. Отпустите на родину, не нужны ваши Кубки Стэнли и золотые горы в контрактах. Хочу спокойно играть дома, – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.

Агент Воронкова о желании форварда вернуться в Россию: «Он развернулся на 180 градусов, решил остаться»

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4 комментария
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Ягр вон дважды не выдерживал))
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Да все разумные люди прекрасно понимают, что у любого игрока жизнь не ограничивается только хоккеем и порой даже никакие деньги не помогут решить те проблемы, с которыми человек сталкивается не просто с другим городом, а с другой страной, оставаясь не только без обычного образа жизни, но и без родных, близких, друзей. Каждому человеку нужно время на адаптацию и помощь
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Ответ Андрей Еремушкин
Столько русских в команде и никто не может помочь? Или он ни с кем не общается?
Приехал и не понравилось. Никогда такого не было? Ожидал одно, получил другое, ещё и не хочешь отвыкать от своего уклада. Так бывает с переездом, новой работой, новой девушкой, даже с новым котом. Хоккеист тоже обычный человек, несмотря на зарплату.
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